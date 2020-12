L’alberg de Manresa és un espai covid per a persones sense recursos

Carpa de Creu Roja a l'entrada per als asimptomàtics, on hi ha l'amfiteatre |

Carpa de Creu Roja a l'entrada per als asimptomàtics, on hi ha l'amfiteatre | Oscar Bayona

La covid ha buidat l´alberg del Carme dels usuaris que l´utilitzen habitualment i la Generalitat, que n´és la responsable a través de l´Agència Catalana de la Joventut, ho ha aprofitat per convertir-lo en un espai on puguin anar persones sense recursos que han estat en contacte amb un positiu o que són asimptomàtiques i no tenen un espai adequat per fer la quarantena. S´han separat dos sectors diferenciats de l´equipament per a elles. Pot acollir 59 persones repartides en 10 habitacions. Inicialment, funcionarà fins al març.

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, va ser ahir a Manresa per presentar el nou ús de l´alberg, que gestionarà Creu Roja i que és el setè equipament que hi ha a Catalunya per acollir persones que no tenen un domicili adient per fer un aïllament correcte de la covid. Donarà servei a persones de les comarques del Bages, Osona, Anoia, Moianès i Solsonès derivades pels respectius serveis socials i centres d´atenció primària.

Ahir, van acompanyar el conseller el president de Creu Roja, el manresà establert a Berga Josep Quitet, i l´alcalde de Manresa, Marc Aloy, entre una extensa comitiva amb responsables del departament i de Creu Roja. La visita també va servir per presentar un conveni entre les dues parts -Generalitat i Creu Roja- perquè la primera destini 4 milions d´euros a un programa per ajudar les famílies en situació de pobresa extrema (vegeu la pàgina següent).

Des de divendres passat, segons informació de l´Agència Catalana de Joventut, a l´alberg ja no hi ha cap usuari, que, per culpa de la pandèmia, ja eren comptats, com va confirmar a Regió7 Mireia Vilaseca, la seva directora.



Deu persones contractades

Per portar el nou servei, a banda dels voluntaris de Creu Roja, s´ha contractat deu persones: un integrador social per al torn de matí, per al de tarda i per al de nit (quan ja hi hagi gent), un responsable, una auxiliar de clínica i un conductor que farà el trasllat dels atesos quan calgui.

Susana Roig, directora d´intervenció social de Creu Roja, va ser l´encarregada de fer la visita guiada a les instal·lacions, on s´han muntat tres entrades diferenciades per a les persones que siguin contactes de covid, les asimptomàtiques i per als professionals que hi treballaran, que tindran un espai net del virus. S´han sectorialitzat dues zones per separar els covid per contacte i els asimptomàtics, que, mentre estiguin a l´alberg, s´hauran de quedar a les seves respectives habitacions, on rebran els àpats i tindran wifi. Disposaran d´un horari per sortir a les terrasses per prendre l´aire, fer esport o, si hi ha canalla, jugar. Els integradors socials s´encarregaran de dinamitzar les activitats que es duguin a terme i de fer l´acompanyament en cada cas.

L´entrada habitual a l´equipament és per als contactes de positius i on hi ha l´amfiteatre, a l´altra banda de la façana, per on accediran els positius asimptomàtics, després de passar per una sala on hi ha tot el material necessari per a protecció i desinfecció.



«Perspectiva territorial»

El Homrani va explicar que dels altres municipis on també s´ha creat aquest servei -la Vall d´en Bas, Bellpuig, Altafulla, Vic, Llinars del Vallès i Sant Jaume d´Enveja- , «alguns estan en marxa i en altres s´estan fent els treballs per posar-los en marxa». Va remarcar que no s´han triat perquè hi hagi més urgència sinó per «una qüestió molt pragmàtica, que és veure quins recursos tenim a disposició», i també s´ha fet «des d´una perspectiva territorial».

Per part del departament, ahir al migdia també van ser a Manresa Georgina Oliva, secretària d´Infància, Adolescència i Joventut, i Cesc Poch, director general de l´Agència Catalana de Joventut i, per part de Creu Roja, Enric Morist, coordinador autonòmic; Lidia Lanuza, presidenta provincial, i Miquel Riera, president de Creu Roja Manresa, entre altres. Hi havia la regidora d´Inclusió i Acció Social, Mariona Homs, i la delegada del Govern a la Catalunya Central, Alba Camps.