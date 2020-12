Manresa estrenarà un xou aeri amb drons que serà el primer cop que es fa a Catalunya

Manresa estrenarà el diumenge 3 de gener un espectacle aeri de llum i color realitzat amb drons que serà la primera vegada que es veu a Catalunya. Es tracta de Drone Show Nadal Art, un sorprenent xou en el qual hi intervenen 50 drons, que dibuixaran figures nadalenques al cel.

L'espectacle es realitzarà des de davant l'escola Puigberenguer, amb la idea que pugui ser seguit des dels balcons de les cases de la ciutadania. L'Ajuntament de Manresa recomana seguir-lo des de les llars, tal com ja es va fer amb el castell de focs de la darrera festa major, i avisa que no es permetrà l'entrada a l'espai de vol ni a les seves proximitats (tot el Puigberenguer quedarà tancat).

L'espectacle coincidirà amb el tret de sortida del Campament de Reis, que es farà el Pati del Casino els dies 3, 4 i 5 de gener (vegeu-ne més informació en aquest enllaç). Se'n faran dos passis de deu minuts cadascun, un a les 78 de la tarda i l'altre a les 8 del vespre. Va a càrrec de Flock Drone Art Barcelona, la primera empresa catalana que ha dissenyat espectacles aeris amb aquesta tecnologia.



Ja ha sortit el programa de Nadal, online

El programa de les festes de Nadal d'enguany, que inevitablement s'ha hagut d'adaptar a la pandèmia de la covid-19, ja es pot consultar online a través de la pàgina web de l'Ajuntament de Manresa. La ciutadania hi podrà trobar totes les activitats que es faran a la ciutat durant les festes, com el Campament de Reis, l'espectacle aeri amb drons, el Campi qui Jugui (que enguany es fa a l'Anònima), els Pastorets o el Pessebre Monumental, entre altres. En el seu global, el programa inclou més de 50 actes, organitzats per l'Ajuntament de Manresa i per entitats ciutadanes. Consulteu-lo en aquest enllaç.

La imatge del programa de Nadal, les il·lustracions internes i el cartell del Campament de Reis són obra de Sònia Puertas, alumna del Grau Superior d'Il·lustració de l'Escola d'Art de Manresa, il·lustradora i dissenyadora gràfica. Evoca l'entrada pel Pont Vell dels tres Reis Mags a Manresa. Està fet amb tècnica de collage, aprofitant textures i materials per tal d'aconseguir la sensació de volum i riquesa. Els acabats són en digital.