Més d'una setantena de persones es concentren a Sant Joan de Déu per exigir que s'hi pugui avortar

Més d'una setantena de persones s'han concentrat, aquesta tarda, a les portes de l'Hospital de Sant Joan de Déu, gestionat per la Fundació Althaia, per denunciar que a la ciutat s'està negant "el dret a l'avortament". Convocats pels col·lectius Acció Lila i l'Aldarull, culpen d'aquest fet a l'orde de Sant Joan de Déu, una de les tres institucions que forma part del Patronat d'Althaia, pel que exigeixen "la fi de les pressions i ingerències religioses ". L'hospital de Sant Joan de Déu és l'únic de la Catalunya Central on no es fan avortaments a partir de la setmana nou de gestació. A Vic, en canvi, sí que se'n fan de quirúrgics entre la setmana nou i 12; i a Igualada de farmacològics en el mateix període.

Els manifestants s'han concentrat a les portes de l'hospital on, a través d'un manifest, han apuntat directament "als motius religiosos" com a principal motiu perquè el centre sanitari, que és alhora el que té més usuaris de la Catalunya Central, no faci interrupcions voluntàries de l'embaràs. També, en declaracions als mitjans, la portaveu del col·lectiu Acció Lila, Lila Corominas, ha assegurat que l'hospital disposa dels mitjans per a poder-los practicar "però darrere hi ha que no vol".

"Prou traumàtica pot ser l'experiència d'avortar per a una dona, com perquè a més la facin anar amunt i avall només per motius religiosos, perquè l'orde de Sant Joan de Déu no vol practicar avortaments", han apel·lat en la lectura del manifest.

Entre clams contra Althaia el dret a l'avortament, els convocants han desplegat una pancarta, entre bengales, en la que s'hi podria llegar "A Manresa no ens deixen avortar ni transitar". I és que, a banda del dret a la interrupció voluntària de l'embaràs, els col·lectius també denuncien que "les persones trans que ho desitgen no estan podent fer el seu trànsit dintre la sanitat pública de la Catalunya Central".



Aquest dijous, al ple



Fem Manresa té intenció de presentar una moció al ple municipal d'aquest dijous en què demanaran que es convoqui una junta extraordinària del patronat d'Althaia amb un únic punt a l'ordre del dia: debatre sobre la qüestió dels avortaments i demanar que s'acordi que se'n facin. Cal recordar que el Patronat d'Althaia està format per l'Ajuntament de Manresa, l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu i Mútua Manresana. L'alcalde de la ciutat, Marc Aloy, n'és el president.



Un centenar de derivacions a l'any



A Manresa, les dones embarassades de fins a 9 setmanes poden avortar amb fàrmacs a través del servei que ofereix el Programa d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR), al CAP Bages. Segons dades proporcionades per ASSIR Bages-Solsonès, l'any 2019 un total de 786 dones van avortar farmacològicament a la Catalunya Central.

Pel que fa als avortaments quirúrgics, un total de 161 dones de les comarques centrals van ser derivades a clíniques concertades de Barcelona, 102 de les quals corresponen a l'àrea del Bages, Solsonès i Moianès.