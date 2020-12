Els presidents de Galícia i d’Euskadi se sumen a les invitacions al Papa

El president de la Xunta de Galícia, Alberto Núñez Feijóo, amb motiu de l´Any Xacobeu 2021-2022, i el lehendakari del País Basc, Iñigo Urkullu, agafant-se als 500 anys de la sortida de sant Ignasi de la seva casa natal, a Loiola, i al fet que és el patró de Guipúscoa. Tots dos s´han afegit a les invitacions que ha rebut el Sant Pare per visitar Espanya, que ja li han fet arribar anteriorment l´Ajuntament de Manresa, el cardenal Omella i la Companyia de Jesús, entre d´altres, tal com ha explicat Josep Lluís Iriberri, director de l´Oficina del Pelegrí del Camí Ignasià. Apunta que el Govern basc ha convidat fins a tres vegades el papa Francesc. No li consta, en canvi, que el Govern català ho hagi fet en cap ocasió.

Iriberri apunta que, segons fonts ben informades, el president del Govern d´Espanya, Pedro Sánchez, va convidar oficialment el Papa en la seva anada a Roma, i el rei ja ho havia fet abans. En cap dels dos casos no hi ha confirmació oficial. De fet, abans de la visita que Sánchez va fer a Roma, el 24 d´octubre passat, Regió7 va contactar amb la Moncloa per saber si li faria explícita una invitació a visitar Manresa el 2022 coincidint amb els 500 anys de l´estada de sant Ignasi a la capital del Bages, fet que no van concretar.

Per a Iriberri, «cada cop estem més a prop d´aconseguir la visita del Papa a Manresa. Per descomptat que va ser un punt molt important la presència directa de l´Ajuntament de Manresa», que hi va anar el juny passat. El jesuïta remarca, però, que «no hi ha cap data segura. La Jornada Mundial de la Joventut a Lisboa, on la presència del Papa era assegurada, s´ha passat al 2023. Quan vindria el Papa a Espanya? El 2021 sembla molt descartat per la pandèmia. El 2022... podria ser, per què no? El 2023 coincidint amb la seva visita a Lisboa? Unir els dos països en una sola visita?». Ara mateix, és un gran interrogant.

Pel que fa a l´activitat al Camí Ignasià, Iriberri valora que «la previsió és que quan tot torni a un nivell general de normalitat, tota l´activitat es reprendrà. Teníem nou pelegrinatges per al 2020 que s´han quedat en un, però la gent el que ha fet ha estat ajornar-ho al 2021, no cancel·lar-ho. L´interès segueix molt alt. Estan a l´expectativa». De totes maneres, admet que «la previsió per al 2021 no es bona: teníem organitzats pelegrinatges el març (per coincidir amb el 25 de març, dia de l´arribada d´Ignasi a la ciutat) i l´abril, que els grups han decidit ajornar al 2022». Queda per veure «si pel que fa al pelegrinatge que tenim el juny dels Estats Units també ens diran que no venen». El juliol i agost també tenien emparaulats dos grups de Taiwan, però tot dependrà de com evolucioni la pandèmia i si funciona la vacuna. Un exemple més que el coronavirus té afectacions a tots els nivells.