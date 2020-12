Els Trullols celebra la connexió amb la carretera de Vic el 2022

El president de l´Associació d´Empresaris del polígon els Trullols de Manresa, Xavier Padró, ha celebrat públicament la previsió anunciada per l´alcalde Marc Aloy que a final del 2022 ja es pugui circular per l´avinguda dels Països Catalans fins a la carretera de Vic (vegeu-ne informació al Regió7 de dijous d´aquesta setmana).

Padró ha afirmat que, malgrat que el nou vial es posi en funcionament només amb dos dels quatre carrils que hauria d´acabar tenint, és una molt bona notícia «i no només per als Trullols, sinó per al conjunt de la ciutat».

Padró ha recordat que, per festes, caps de setmana i altres moments puntuals, el trànsit als Trullols arriba a col·lapsar-se de tal manera que faria inviable la circulació d´un vehicle d´emergències. Això, sense comptar que es fa necessària la presència d´agents de la Policia Local per ordenar el trànsit quan es podrien dedicar a fer altres tasques.

Ha explicat que fa molts anys que hi ha aquest problema i s´estava explorant «una solució provisional només de sortida per poder desembussar el polígon».

Amb la previsió del nou vial a final del 2022 considera que ja no serà necessari dur a terme aquesta solució provisional perquè el polígon «ja no es col·lapsarà».

El president de l´Associació d´Empresaris dels Trullols espera que un cop el vial estigui connectat de cap a cap, «tan aviat com es pugui es facin els altres dos carrils» que han quedat pendents.

El pressupost per al 2021 de l´Ajuntament de Manresa inclou una partida de 700.000 euros per portar a terme l´obra.