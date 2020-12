La Xarxa de Biblioteques Veïnals de Manresa reprèn la seva activitat

Les deu biblioteques veïnals de Manresa que integren la Xarxa de Biblioteques Veïnals de la ciutat tornen a funcionar després d'haver-se adaptat a les mesures que marquen els protocols contra la covid-19. Es tracta d'un projecte compartit entre l'Ajuntament de Manresa, la Federació d'Associacions de Veïns de Manresa i les entitats veïnals de la Font dels Capellans i de les Escodines.

Les biblioteques veïnals fa més de 20 anys que donen servei a tota la ciutadania de Manresa. La regidora de Barris, Acció Comunitària i Civisme, Núria Masgrau Fontanet, en destaca "l'equitat d'accés, la sostenibilitat econòmica, l'eficiència, el seu servei i el sentiment de pertinença que generen", així com l'aposta "per un model de proximitat amb els barris", que ha permès que esdevinguin "espais culturals, educatius, de promoció de la lectura i de cohesió social, especialment per aquells infants amb més dificultats socioeconòmiques".

A cada una de les deu biblioteques veïnals els equips tècnics ofereixen als infants suport a l'hora de fer les tasques escolars, acompanyament per promoure l'hàbit de la lectura a través de l'educació en el lleure i de les capacitats individuals i de grup. També es facilita el bon ús de les xarxes socials i de la navegació per Internet per cercar informació útil, s'incrementa l'autonomia dels nens i nenes en relació amb la constància en la realització de les tasques escolars i se'ls motiva a fer els deures encomanats amb la creació d'un entorn agradable.

Durant la pandèmia, les biblioteques veïnals han hagut de variar i modificar la seva activitat amb molta creativitat i, en aquest sentit, la regidora Masgrau ha volgut fer un reconeixement públic a les persones que integren els equips tècnics de les biblioteques per la seva implicació amb el projecte. Juntament amb aquests professionals, cal destacar el paper del voluntariat que sovint participa i col·labora en les propostes d'activitats i accions que es dissenyen.

Les biblioteques veïnals es troben ubicades majoritàriament als locals socials de les diferents entitats veïnals, i compten amb l'esforç i la implicació de les associacions de veïns i veïnes.