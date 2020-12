Althaia alerta que l'epidèmia empitjora i demana implicació a la ciutadania per evitar una tercera onada

La Fundació Althaia ha alertat que les dades epidemiològiques han empitjorat aquesta setmana, cosa que fa preveure que en breu pugui començar una tercera onada si la situació no es reverteix. Per tot això, la institució fa una crida a la responsabilitat i demana a la ciutadania que segueixi les indicacions de les autoritats sanitàries de cara a les festes de Nadal, ja que "la col·laboració de tothom és fonamental per tal d'assegurar la sostenibilitat del sistema de salut".

En un comunicat, Althaia explica, a diferència de la primera onada, s'està compaginant l'atenció als infectats per l'epidèmia amb una elevada pressió assistencial de patologia no covid ja que, a més de l'activitat habitual, s'ha d'assumir la derivada de l'aturada dels mesos de març i abril. Aquesta realitat suposa una gran complexitat pel gran volum d'activitat a la qual cal donar resposta i per l'important esforç que fan cada dia els professionals de la institució.



Les xifres de la segona onada

De juliol a desembre, Althaia ha atès un total de 502 pacients ingressats per covid-19, la major part concentrats els mesos d'octubre (139) i novembre (201). Del total de pacients, 67 corresponen a persones ingressades a l'UCI. Els mesos de major impacte a l'àrea de crítics han estat també l'octubre (14) i el novembre (27).

El punt àlgid es va assolir el dia 9 de novembre amb 91 pacients hospitalitzats i a partir d'aquí va començar el descens fins a l'11 de desembre, en què hi havia 53 pacients ingressats. A partir d'aquí s'ha revertit de nou la tendència, coincidint amb un empitjorament de la situació epidemiològica del territori que, al Bages-Solsonès, presenta un risc de rebrot de 455, per sobre de la mitjana catalana que és de 249.

A data d'avui, les dades referents a l'afectació del coronavirus SARS-CoV-2 a la Fundació Althaia són les següents:



Pacients ingressats en àrea Althaia COVID-19: 64

Defuncions (dada acumulada des del març del 2020): 208

Alta pacients ingressats (dada acumulada des del març del 2020): 1.444

Es compagina l'activitat covid amb la no covid

A diferència de la primera onada, en què l'activitat assistencial a la Fundació Althaia va ser pràcticament monogràfica de covid, en aquesta segona etapa s'ha compaginat l'atenció als pacients amb aquesta nova malaltia i l'activitat habitual. A més, per tal d'atendre les necessitats de salut de totes les persones, s'està realitzant tota l'activitat acumulada a les àrees ambulatòries i quirúrgiques, així com les proves diagnòstiques que no es van poder fer durant la primera onada de la pandèmia.

De fet, tot i el fort impacte que representa l'activitat covid, la no covid ha estat majoritària en les diferents àrees. Per exemple, a hospitalització, durant el mes d'octubre van ingressar 1.350 pacients procedents d'urgències, dels quals un 9,3% van ser per covid. Al novembre, la xifra de pacients ingressats procedents d'urgències va ser de 1.200, dels quals el 14,6% van ser per covid. A data d'avui, hi ha ingressats un total de 262 pacients, dels quals 64 amb malaltia covid.

Pel que fa al bloc quirúrgic, durant l'estiu es va programar activitat complementària per tal de recuperar la que es va haver d'anul·lar durant els mesos de març i abril.

La gestió va ser complexa perquè es va haver d'encaixar aquesta activitat amb la disponibilitat de professionals tenint en compte que era un període vacacional. En aquesta segona onada, alguns dels professionals del bloc quirúrgic estan donant suport a l'atenció dels pacients crítics amb covid i per aquest motiu s'han hagut d'anul·lar algunes intervencions.

La setmana més crítica, la tercera de novembre, es va arribar a anul·lar un 20% de l'activitat. Tot i això, gràcies a l'esforç i implicació de tots els professionals, es preveu tancar l'any amb un nivell d'activitat molt proper als objectius proposats.

L'activitat ambulatòria, que a partir del mes de juny va recuperar la normalitat, s'ha pogut mantenir durant tota la segona onada. La visita presencial cada vegada torna a tenir més pes. La proporció és del 67% de visites presencials enfront el 33% de telemàtiques. Gràcies a la planificació i la rotació dels equips de suport, l'anul·lació d'activitat per tal que professionals poguessin donar suport a les àrees covid ha estat només del 0,2%.



Gran implicació i esforç dels professionals

Els professionals de la institució estan assumint una gran càrrega assistencial pel fet d'haver de fer front a la segona onada de la pandèmia i donar resposta a l'activitat habitual.

Des dels serveis de Medicina interna i de Medicina intensiva estan atenent pacients covid-19 des del passat mes de març amb la dificultat afegida d'haver-se d'adaptar a canvis constants en funció de la situació.

Per exemple, hi ha equips de reforç per a l'atenció covid que s'havien retirat en millorar la situació de la segona onada, que s'han hagut d'activar de nou per l'increment d'ingressos. És el cas de professionals dels serveis d'Anestesioliga i Pneumologia, així com Infermeria de l'àrea quirúrgica, que estan donant suport a l'àrea de crítics. També s'han activat altra vegada els equips multidisciplinaris formats per professionals de diferents especialitats mèdiques que estan donant suport a les plantes d'hospitalització.

De nou, això dificulta el desenvolupament de l'activitat no covid, especialment a l'àrea quirúrgica. Tot i que des de la institució s'està treballant per contractar nous professionals, una manca generalitzada tant de professionals mèdics com d'infermeria, impedeix reforçar els diferents equips.

Per això, davant d'una possible tercera onada, cal la conscienciació i la col·laboració de la ciutadania, sobretot tenint en compte que estem a les portes de les festes de Nadal, fet que podria suposar un relaxament en el compliment de les mesures de protecció i seguretat i, per tant, un agreujament de la situació.



Normativa d'accessibilitat

Al mateix temps, Althaia recorda la necessitat de complir estrictament la normativa d'accessibilitat als diferents centres de la institució pel que fa als horaris i limitació en l'acompanyament de pacients.

Cal tenir en compte que s'ha detectat que, en ocasions, els acompanyats dels pacients no compleixen aquesta normativa amb el conseqüent risc que suposa per a la seguretat i la salut de pacients, professionals i dels propis familiars. Aquest incompliment dificulta encara més la gestió del dia a dia, alhora que podria provocar brots intrahospitalaris que implicarien haver de prendre mesures d'accés als centres encara més restrictives de les actuals.