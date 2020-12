Crida davant de Sant Joan de Déu perquè s'hi facin avortaments

Més d'una setantena de persones es van aplegar ahir al vespre davant l'Hospital Sant Joan de Déu per reclamar que s'hi facin avortaments quirúrgics. Denunciaven que fa anys que no se n'hi practiquen per «raons religioses»; perquè al patronat hi ha l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu.

Les convocants, Acció Lila i L'Aldarull, que van prometre que faran més accions, van penjar una pancarta a la paret de l'accés a les consultes externes amb el lema «A Manresa no ens deixen avortar ni transitar», van cridar proclames i van llegir un manifest on van recordar que a la capital del Bages només es pot avortar farmacològicament al CAP Bages fins als nou mesos (a partir dels deu cal anar al Consorci Sanitari de l'Anoia), però que per fer-ho quirúrgicament l'única alternativa és anar a algun centre privat, amb el cost econòmic que això comporta, perquè l'hospital de referència del Bages, el Berguedà i el Solsonès fa anys que no en practica.

Van remarcar que l'objecció de consciència és un dret que poden exercir els metges individualment però no una institució sencera. Alhora, van aprofitar la concentració per recordar que a Manresa encara no s'ha creat la Unitat de Trànsit (un servei d'atenció sanitària a les persones trans), tot i que ja hi hagi un espai assignat -al CAP Bages- i el personal format, com ja havia explicat aquest diari.