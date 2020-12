Premien Althaia per un projecte de quiròfan polivalent ideat durant la pandèmia

La Federació Internacional d'Hospitals (IHG) ha distingit la Fundació Althaia pel projecte de sala d'operacions polivalent que ha ideat i implementat en el marc de l'emergència sanitària de la covid-19. El projecte guardonat és l'adequació d'una sala d'operacions polivalent a l'Hospital Sant Joan de Déu que permet intervenir quirúrgicament tant a pacients amb covid com a persones que no tenen aquesta infecció garantint totes les mesures de seguretat i d'asèpsia. El nou sistema, que funciona des de mitjans del mes de setembre, permet regular la pressió dels espais adjacents a la sala d'operacions en funció del pacient que s'hagi d'intervenir. Així, s'optimitzen espais i recursos perquè no hi ha d'haver un quiròfan exclusiu per a covid.

Althaia és un dels 100 hospitals d'arreu del món reconegut pel programa que ha impulsat l'IHF i que s'anomena 'International Hospital Federation Beyond the Call of Duty for COVID-19 Program'. Es tracta d'un reconeixement internacional a la capacitat de transformació i d'innovació de la institució per afrontar la pandèmia.

La selecció del projecte ha anat a càrrec d'un comitè internacional format per 16 experts de la indústria sanitària. El programa 'International Hospital Federation Beyond the Call of Duty for COVID-19 Program' té per objectiu reconèixer les noves maneres d'actuar que s'han hagut de desenvolupar, implementar i adoptar durant la pandèmia i que "han accelerat la transformació positiva en la prestació de l'atenció sanitària".

En la ideació i execució d'aquest projecte hi ha intervingut l'equip del departament d'Infraestructures i Serveis generals d'Althaia i la Unitat d'Infeccions juntament amb els equips mèdics i d'infermeria de l'àrea quirúrgica.



La sala d'operacions polivalent d'Althaia

El projecte ha consistit en l'aïllament d'una de les sales d'operacions del bloc quirúrgic de l'Hospital de Sant Joan de Déu junt i els seus espais adjacents. Per això, segons informa Althaia, s'han instal·lat unes portes automàtiques als espais de passadís annexos al quiròfan. D'aquesta manera, es poden controlar les condicions ambientals dels espais adjacents al quiròfan i modificar-les quan és necessari.

Així, si el pacient és covid, els espais adjacents es "depressionen" respecte a la resta d'espais del bloc quirúrgic, de tal manera que el possible aire contaminat que surt de la sala d'operacions es queda en aquests espais adjacents aïllats i es pot extreure amb totes les garanties de seguretat. Quan el pacient és no covid, "els espais es deixen de depressionar i es mantenen en les mateixes condicions que la resta d'espais del bloc quirúrgic", asseguren.

Segons expliquen des d'Althaia a través d'un comunicat, amb aquest sistema no és necessari canviar les condicions ambientals del quiròfan, sinó que es modifiquen les condicions ambientals dels espais adjacents. Es facilita així la polivalència d'aquesta sala d'operacions on s'hi poden intervenir pacients covid i pacients no covid. Si no es fes així, aquest quiròfan s'hauria de dedicar exclusivament al pacient covid, tal i com es va fer durant la primera onada de la pandèmia.

Des que es va posar en funcionament, s'han realitzat un total de 156 intervencions en el quiròfan polivalent, de les quals un 6% han estat a pacients amb covid-19.