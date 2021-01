El Banc de Sang engega la campanya de Nadal i recorda que els hospitals necessiten mil bosses de sang al dia

El Banc de Sang i Teixits ha activat la campanya de Nadal per animar tothom qui pugui a donar sang durant les dues darreres setmanes de desembre i la primera de gener, època en què les donacions baixen al voltant del 25%. Es pot fer als hospitals amb banc de sang, com el de Manresa, i també per mitjà de les 200 col·lectes que s'organitzaran.



A l'Hospital Sant Joan de Déu de la capital del Bages s'hi pot anar a donar sang de dilluns a divendres (laborables), de 9 del matí a 2 del migdia i de 3 a 5 de la tarda. El 24 de desembre la donació estarà tancada.

Per demanar hora virtualment es pot fer en aquest enllaç. A més a més, també s'hi pot donar plasma. En aquest cas, es pot fer la reserva d'hora trucant al 93 557 36 30 o escrivint a plasma@bst.cat.



Aquest Nadal, tots els donants podran enviar una postal personalitzada al seu entorn tot felicitant les festes i animant a donar sang. A les campanyes de donació rebran una postal que podran escriure i compartir amb qui vulguin i a través d'aquest web es poden personalitzar diferents models de postals digitals i enviar-les.



Els hospitals necessiten 1.000 bosses de sang cada dia

Reserva d'hora per les col·lectes a tot Catalunya

Qui pot donar sang?

Ser major d'edat i menor de 70 anys

Pesar 50 quilos o més

En cas de ser dona, no estar embarassada

Per donar sang no cal estar en dejú.

Lessón, juntament amb el mes d'agost, el període de l'any perquè és quan el nombre de donacions disminueix més. Aquest 2020, a més a més, es dona la situació que han fet que, cada dia, se subministrin més de 1.000 bosses de sang als centres hospitalaris. I en les èpoques de menys donació la principal necessitat són les plaquetes, que són les que caduquen més ràpid: als 5 dies. Per això cal mantenir un ritme de donació constant també al Nadal. Des d'ara i fins a Reis, s'organitzen a tot Catalunya més de 200 col·lectes de donació de sang. A través del web del Banc de Sang i Teixits es poden consultar els punts de donació més propers i reservar hora. A Catalunya, cada dia calen 1.000 donacions per atendre les necessitats dels malalts. De forma general, pot donar sang qualsevol persona que tingui bona salut i que compleixi les següents condicions bàsiques: