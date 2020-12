Dues morts més a Althaia per covid-19 eleven el total a Manresa a 304

Si ahir Althaia alertava de l'empitjorament de la pandèmia i demanava la implicació de la ciutadania per evitar una tercera onada, avui la fundació assistencial manresana ha comunicat dues noves defuncions de persones ingressades que no han pogut superar la infecció per coronavirus.

Amb aquestes defuncions ja n'hi ha hagut 210 a la Fundació Althaia des del març passat i afegint les 94 que s'han produït a Sant Andreu -de les quals 30 durant la segona onada- el total de víctimes mortals per covid-19 als centres assistencials de la ciutat és de 304.

El nombre d'ingressats que hi ha actualment a Althaia a causa de la covid-19 són 59 i el nombre acumulat d'altes és de 1.454.

Althaia ha insistit avui en la necessitat que la població segueixi totes les recomanacions de les autoritats sanitàries i també compleixi les normes d'accés als centres sanitaris.

Davant d'una possible tercera onada, Althaia reitera que cal la conscienciació i la col·laboració de la ciutadania, sobretot tenint en compte que estem a les portes de les festes de Nadal, fet que podria suposar un relaxament en el compliment de les mesures de protecció i seguretat i, per tant, un agreujament de la situació. Al mateix temps, Althaia recorda la necessitat de complir estrictament la normativa d'accessibilitat als diferents centres de la institució pel que fa als horaris i limitació en l'acompanyament de pacients.

Cal tenir en compte que s'ha detectat que, en ocasions, els acompanyats dels pacients no compleixen aquesta normativa amb el conseqüent risc que suposa per a la seguretat i la salut de pacients, professionals i dels propis familiars. Aquest incompliment dificulta encara més la gestió del dia a dia, alhora que podria provocar brots intrahospitalaris que implicarien haver de prendre mesures d'accés als centres encara més restrictives de les actuals.