Les entrades per veure els Reis d'Orient al pati del Casino s'esgoten en tres hores

En menys de tres hores s'han esgotat, aquest dimecres, les reserves per poder veure els el campament que els Reis d'Orient instal·laran al pati del Casino de Manresa els dies 3, 4 i 5 de gener. És l'activitat que substituirà la tradicional cavalcada pels carrers de la ciutat, suspesa a causa de l'emergència sanitària.

S'havien de fer reserves de forma anticipada per garantir un aforament limitat i controlat. Es podien fer a la pàgina web ajmanresa.fila12.cat a partir de 2/4 de 9 d'aquest matí. Cap a 2/4 de 12, però, la pàgina en qüestió ja informava que les reserves estaven exhaurides. L'entrada és gratuïta.

El campament dels Reis d'Orient s'instal·larà al pati del Casino, on l'aforament serà limitat. Obrirà de 4 de la tarda a les 8 del vespre els dies 3, 4 i 5. S'havia previst que cada 15 minuts hi entressin 5 grups familiars, amb un màxim de 6 persones per cadascun d'aquests grups i sense trencar els grups bombolla de convivència.

En total, doncs, hi havia 17 passis cada dia. 51 en total durant els tres dies programats.

En el campament, els visitants podran seguir un recorregut guiat, a través del qual es podran veure escenes de l'arribada dels Reis: la comitiva reial, la recollida de cartes per part del Príncep Assuan, la preparació dels regals i del carbó, l'embelliment de les carrosses, el descans i altres tasques de Ses Majestats els Reis d'Orient. En una pantalla, es projectaran les cavalcades d'altres anys i tot l'espai estarà curosament il·luminat i embellit.

A més a més, el dia 5 de gener es podrà veure en directe -a través d'una pantalla- com l'alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia, rep els Reis d'Orient a l'Ajuntament i com els hi entrega la clau de la ciutat per tal que puguin entrar a totes les cases dels nens i nenes de Manresa per deixar-hi els seus regals.

L'entrada al campament de Reis serà pel passeig Pere III, al costat del carrer Arquitecte Oms i de l'entrada principal del Centre Cultural del Casino.

Seguint les normes de seguretat sanitària, a l'entrada i al llarg del recorregut hi haurà gel hidroalcohòlic. Es prendrà la temperatura a tots els visitants i caldrà dur mascareta i respectar les distàncies de seguretat.

En el campament hi participen més d'una trentena d'actors i actrius amateurs de la ciutat. També hi col·laboren diverses entitats i empreses. L'organització és de l'Ajuntament de Manresa i l'Agrupació Cultural del Bages, que és qui ha organitzat la cavalcada de Manresa els darrers anys.