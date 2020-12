FGC soterrarà el tren des de Manresa Alta fins a la plaça Espanya, on farà una estació

Entre 40 i 60 milions d´euros. És la inversió que farà FGC per millorar la línia Llobregat-Anoia a dins de Manresa. De la millora de la integració dels Ferrocarrils a la ciutat fa molts anys que se´n parla. Finalment, s´ha desencallat.

El projecte que va endavant i que avança Regió7 preveu fer passar sota terra la línia entre les estacions de Manresa Alta i Manresa Baixador, és a dir, entre la carretera de Santpedor i el carrer d´Aragó. En aquest punt s´enderrocarà el Baixador i a partir d´aquí es decidirà si el traçat soterrat transcorre pel carrer de Carrasco i Formiguera (entre l´institut Lluís de Peguera i l´ambulatori) fins a la plaça de la Font de les Oques, on anirà la nova estació subterrània que rellevarà el Baixador, o si circula per sota d´un tros de la plaça de Simeó Selga i d´un pati del Peguera fins a la plaça Espanya i es fa en aquesta indret l´estació soterrada. Aquesta darrera opció es perfila com la que té més punts per materialitzar-se i és la que agrada més a l´Ajuntament de Manresa.

Per triar un dels dos traçats, el primer que és a punt de fer Ferrocarrils és treure a concurs públic la redacció de l´estudi informatiu per al projecte d´ampliació i integració urbana de la línia entre Manresa Alta i Manresa Baixador. L´objectiu final és acostar el ferrocarril al centre de la ciutat i que això reverteixi en una millora de la mobilitat, de manera que més ciutadans l´utilitzin com un metro, la qual cosa ja fan divuit mil viatgers a l´any per moure´s per dins de Manresa entre les estacions de Viladordis, amb entrada a l´avinguda de Francesc Macià; Manresa Alta i Manresa Baixador.

El proper pas, un cop sigui una realitat aquesta part, és millorar la situació i la connectivitat de la línia a partir de l´estació Manresa Alta en direcció sortida ciutat. Per una banda, l´alcalde Marc Aloy defensa que acostar al centre l´actual Baixador ajudarà a què esdevingui un «metro comarcal, que és un plantejament que hem de tenir molt present». Explica que «Ferrocarrils està fent proves amb trens més petits com si fos un tramvia i té la intenció que això es pugui anar estenent. Estem segurs que, si mai podem continuar la línia pel barri de La Parada, pel Parc Tecnològic, pel Parc de l´Agulla, per Pineda, per Santpedor i, finalment, cap a Callús i Súria, pot funcionar com un metro intercomarcal. Que des de Santpedor puguem arribar al Passeig». Per altra banda, el seu antecessor i actual regidor de Manresa, Valentí Junyent, anota que seria interessant fer passar sota terra la resta de la línia que no hi va dins de la ciutat, que, per exemple, «donaria espais lliures al barri de la Font dels Capellans».

Amb un termini d´execució de les obres de 36 mesos, es fixen els terminis següents: el 2021 es farà l´estudi informatiu i també el projecte constructiu per anar avançant; el 2022, la licitació de les obres, i entre el 2023 i el 2025 la seva execució, amb una durada de 36 mesos. L´operació forma part del pla d´inversions de FGC fins al 2025.

Actualment, el traçat entre les estacions Manresa Alta i Manresa Baixador travessa la carretera de Santpedor per sota i transcorre per una trinxera entre les cases que no està coberta; passa per sota el carrer de la Sèquia -on fa una esquena d´ase que desapareixerà amb l´enfonsament de la línia- i queda un altre cop a la vista fins al carrer d´Aragó, on arriba per un viaducte fins a l´estació. Aquest traçat, que tampoc no és que sigui excessivament llarg, genera diversos problemes urbanístics pendents de resoldre que ha de solucionar el nou recorregut.

Les actuacions que es posen damunt la taula inclouen cobrir tota la línia entre les dues estacions, si bé en el tram a partir del carrer d´Aragó queda per decidir -per això es fa l´estudi informatiu- quin és el millor traçat. L´Ajuntament aposta clarament per l´opció plaça Espanya, tal com han coincidit l´actual i l´anterior alcalde.

Aterrar l´estació Manresa Baixador i el viaducte que hi mena permetrà guanyar espai públic i eliminar l´embut que ara impedeix un enllaç en condicions entre el carrer de la Font del Gat, procedent de l´avinguda Universitària i de les Bases de Manresa, i la plaça de l´Onze de Setembre. Una avinguda que serà d´una amplada fins i tot major que la del Passeig de Pere III. Alhora, representarà poder desenvolupar dos plans urbanístics que estan paralitzats per aquest tap des de fa molts anys, que són el que afecta el carrer de la Cerdanya (aprovat el 2003) i el de la plaça de l´Onze de Setembre, on hi ha afectades les cases del carrer de Camps i Fabrés -les que tenen la llar d´infants Sonall i la pizzeria als baixos. Aquest desenvolupament implicarà al mateix temps una millor connexió entre el carrer d´Aragó i la carretera de Santpedor amb la reordenació del carrer de la Cerdanya.

La línia Llobregat -Anoia arriba a Manresa de la plaça d´Espanya de Barcelona. Entre d´altres, passa per Martorell, Castellbell i Sant Vicenç, i, a la capital del Bages, té parades a Viladordis, a Manresa Alta (entre la carretera de Santpedor i la de Vic) i Manresa Baixador, amb l´entrada al carrer del Primer de Maig. Són les línies R5 i R50. La primera és semidirecta i la R50 s´atura a totes les estacions. La línia es remunta al segle XIX i el tram Martorell-Manresa al primer quart del segle XX.