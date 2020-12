Ampans guanya el 19è premi Simeó Selga del Rotary Club Manresa-Bages

La Fundació Ampans ha estat la guanyadora de la 19a edició del Premi Simeó Selga que atorga cada any el Rotary Club de Manresa-Bages per un projecte que permetrà millorar la comunicació entre els usuaris de l'entitat i les seves famílies durant la pandèmia de la covid-19. El guardó està dotat amb 6.000 euros que finança l'Obra Social de "La Caixa".

Gràcies al guardó, AMPANS podrà adquirir tauletes digitals amb un doble objectiu. Per una banda apropar els més de 800 usuaris de la fundació a les seves famílies, amics i voluntaris. Cal tenir en compte que la pandèmia de la covid-19 ha privat les persones que resideixen en una llar o residència de veure les seves famílies perquè les mesures de prevenció han condicionat de ple la quotidianitat dels centres.

Per l'altra, el projecte posarà a l'abast de persones amb diversitat intel·lectual i de desenvolupament una tecnologia que permetrà millorar la seva salut física i emocional i que contribuirà a superar l'anomenada bretxa digital. Així, mitjançant les tauletes digitals, aquestes persones podran entrenar les seves habilitats cognitives, mantenir-les i millorar-les, amb programes i activitats digitals.

El projecte preveu l'adquisició de 40 tauletes digitals, que es distribuiran entre els diferents serveis residencials i assistencials de la fundació.

El jurat, integrat per representants de l'Ajuntament de Manresa, el Col·legi de Metges, Regió7, el Consell Comarcal, el Fòrum Econòmic de la Catalunya Central i la FUB, es va reunir aquest dimarts davant de notari per fer les deliberacions i emetre el veredicte.

El premi es lliurarà en el decurs de la tercera edició de la Gala Simeó Selga, que és previst que es pugui celebrar al mes de març si l'evolució de la pandèmia així ho permet. La dotació del premi s'ha desvinculat de la recaptació de la gala davant de la incertesa que es pugui celebrar un acte presencial.



El Premi Simeó Selga

El Premi Simeó Selga és un guardó que convoca el Rotary Club de Manresa-Bages per fer realitat projectes d'interès social impulsats per entitats i associacions de la comarca. En el context actual de crisi sanitària per l'expansió de la covid-19, l'entitat considera que l'edició d'enguany pren més sentit que mai ja que el guardó contribueix a pal·liar els efectes de la pandèmia.

En edicions anteriors el premi Simeó Selga ha anat a l'Associació de la Lluita Contra el Càncer de Manresa, el Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç del Bages, el CB i Unió Manresana, l'Associació Misteriosa Llum, l'ONG Arc de la Solidaritat, la Residència de Navarcles, els Tallers Musicals d'Avinyó, el Banc dels Aliments de Manresa, l'Associació Síndrome d'Asperger de la Catalunya Central, l'Associació per a la Reeducació Auditiva dels Nens Sords – ARANS, la Comunitat de Sant Egidi, Els Carlins, AMPANS, #Invulnerables, l'Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer i Altres Demències del Bages, Berguedà i Solsonès en dues ocasions, la residència del barri de la Sagrada Família de Manresa, i el Servei d'Acompanyament en el Dol de la Catalunya Central.

El Rotary Club de Manresa dedica el premi al pediatre manresà Simeó Selga Ubach en reconeixement al seu activisme cívic, social, cultural i polític.