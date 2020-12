Brunea Flors i Culinarium guanyen el Concurs d'Aparadors de Nadal 2020

La floristeria Brunea, a la muralla Sant Francesc, i Culinarium, la botiga d'estris de cuina del carrer Sant Joan Baptista de la Salle, són els guanyadors del Concurs d'Aparadors de Nadal de Manresa, que aquest 2020 ha arribat a la seva 53ena edició. Brunea ha estat l'establiment més votat en les votacions populars, que han registrat en total més d'un miler de vots. Culinarium, per la seva banda, ha estat l'aparador escollit pel jurat.

El veredicte s'ha donat a conèixer aquesta tarda en un acte virtual en el qual han participat els comerços inscrits al concurs, a més del responsable de la comissió de Comerç de la Cambra, Ignasi Llobet, la regidora de Comerç de l'Ajuntament de Manresa, Núria Masgrau, i la presidenta de l'UBIC, Tània Infante. El jurat d'enguany l'integraven David Hernàndez, Ausiàs Fons, Esther Hernández, Andrea Dutu i Bet Mercadé.

A més dels dos primers classificats en cada categoria, que rebran un premi en metàl·lic de 300 €, han quedat en segon i tercer lloc, respectivament, els establiments Les Sabatilles Vermelles i Eix Òptics, en la categoria de premi del públic, i Obrallar i L'Atelier Espai per Art, en la categoria del jurat. A més, durant l'acte de lliurament de premis s'ha fet el sorteig d'un val de compra de 50 € entre totes les persones que han participat en les votacions. El premi ha estat per a José M. Palacios Martínez.

Aquesta 53ena edició del Concurs d'Aparadors de Nadal ha volgut projectar el comerç de la ciutat de Manresa en un any atípic i complicat per al sector. La bona xifra de participació demostra que el comerç està fent un esforç extra per arribar al públic durant aquestes festes de Nadal. Els comerços participants en aquesta edició han estat Farmàcia Solé, Nounat, La Lionesa, Forn de Cabrianes, Bricoelèctric, Pintures Sagrada Família, Vins Alsina, Eix Òptics, Personal i Intransferible, L'Atelier Espai per Art, El Forn, Les Sabatilles Vermelles, Floristeria Brunea, La Poma d'Eva, Pastisseria El Cigne, Llibreria Papasseit, Obrallar, Can Solvi, Culinarium, Joieria Copèrnic, Electrodomèstics Màrquez i D'Spart.