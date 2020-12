Fem Manresa denuncia que el govern desvirtua la seva moció sobre l'avortament

Fem Manresa ha denunciat públicament que l'equip de govern municipal, format per ERC i Junts ha tornat a interferir en la presentació d'una proposició seva, en aquest cas per garantir plenament l'exercici del dret a l'avortament a la Catalunya central, plantejant una esmena de substitució que farà que la seva no s'arribi a votar a la sessió plenària d'aquesta tarda.

La regidora de Fem Manresa Roser Alegre ha mostrat el desacord de la seva formació en el que consideren que és una maniobra que "desvirtua totalment" la seva proposició.

Alegre ha explicat en una roda de premsa en la què també han participat Sylvia Barragan, membre del secretariat nacional de la CUP, i Vera Sánchez, membre del Comitè Executiu de Comunistes de Catalunya, que mantindran l'esforç per "visibilitzar la manca de drets" i assolir el compromís del Consistori a garantir el dret a l'avortament a la Catalunya Central i traslladar-ho al Patronat d'Althaia.

Alegre ha demanat un posicionament "clar i unànime" per interpel·lar directament Althaia sobre el fet que no practiqui amb normalitat avortaments quirúrgics. I el fet que es presenti una esmena de substitució, a banda de desvirtuar la seva proposició, considera que "és un nou greuge als partits minoritaris".

La roda de premsa s'ha dut a terme amb la presència a la sala de premsa de l'Ajuntament de Sylvia Barragan, membre del secretariat nacional de la CUP, i Vera Sánchez, membre del Comitè Executiu de Comunistes de Catalunya.

Sánchez ha lamentat que situacions com les que denuncia Fem Manresa demostrin que hi ha drets que, en realitat, no s'han conquerit encara, com el de no haver de marxar del territori de referència per poder avortar quirúrgicament.

La membre del Comitè Executiu de Comunistes de Catalunya ha defensat que es pugui avortar quirúrgicament a l'Hospital Sant Joan de Déu, ja que en cas contrari "es produeix una vulneració, així que Althaia ha de donar resposta a aquesta situació".

Per la seva part, Sylvia Barragan ha afirmat que aquestes situacions mostren el llarg camí que encara queda per recórrer en la lluita feminista i ha recordat que existeixen altres limitacions, com el fet que les menors d'edat han de tenir consentiment i les dones migrades que no disposen d'accés a la sanitat pública hagin de pagar de 350 a 450 euros a una clínica privada.

Segons Barragan són mostres de "violència institucional sobre la llibertat de les dones a decidir sobre el propi cos". Ha afegit que, a més, s'estan desviant diners de la sanitat pública cap a la privada, obligant dones a desplaçaments sense sentit i s'està permetent una objecció de consciència que és inadmissible tant en la sanitat finançada amb diners públics com amb els metges que no garanteixen els drets dels seus pacients. "L'objecció de consciència no ha de tenir cabuda dintre de la sanitat pública".