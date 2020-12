Una partida propera als 65.000 euros millora set espais enjardinats de la ciutat

Una partida de prop de 65.000 euros inclosa per primera vegada en el pressupost municipal -en el d'aquest 2020- per millorar els espais enjardinats de sis punts de Manresa, a banda de la replantació de l'arbrat que s'ha anat morint, que "és d'uns quants centenars, cosa que és normal". S'hi han plantat arbres de l'amor, gaures de diferents espècies, artemísia marítima, ophiopogon... Espècies botàniques en les quals s'ha tingut en compte que siguin molt vividores i que no necessitin aigua en excés.

Al Centre Històric s'han plantat a la plaça de la Reforma, un cop pujades les escales del costat del Caracas, en uns escocells i talussos on ja hi havia hagut vegetació però que amb els anys s'havia anat fent malbé o, en el cas dels arbres, morint; a la placeta del carrer de la Mel amb el d'Urgell, i a la plaça de la Música, al costat del Conservatori Municipal de Música de Manresa, on la plantada ha inclòs la construcció d'un banc al perímetre d'un espai verd que ha permès rebaixar-ne el pendent i, de passada, servirà com a nou espai de repòs.

El regidor d'Entorn Natural, Pol Huguet, acompanyat per la tècnica Montse Altimira, cap del servei de parcs i jardins, han recorregut aquest dijous al matí els tres espais esmentats. En cadascun han convidat a la presentació a alguna de les entitats de la zona, a les quals han volgut convertir en còmplices d'aquestes actuacions per tal que també en facin seguiment si hi ha algun problema, com ara que no funcioni el reg o que es faci malbé alguna planta. Justament amb l'objectiu que totes les espècies que s'han plantat arrelin i no pateixin bretolades o el que encara passa més sovint, que és que els gossos les arrenquen, actualment està tot envoltat amb tanques.

A la plaça de la Reforma, la presentació s'ha fet amb l'assistència de tres joves de l'agrupament escolta Cardenal Lluch, que té el local a tocar (els infants hi entren per la plaça manresana). En el cas de la placeta de la Mel, amb un representant de l'Associació de Comerciants del Carrer d'Urgell, i a la plaça de la Música, amb la directora del Conservatori Municipal de Música, Carme Botifoll.

Actualment, també s'estan fent plantades a la carretera de Santpedor amb el carrer d'Enric Morera, on s'hi farà créixer un petit jardinet a instància de l'associació de veïns; a uns talussos de la zona dels Panyos, on hi ha la plaça del Mil·lenari, i al Pont Nou, on es farà una plantada nova d'arbres.

Huguet ha destacat que són projectes fets aquest hivern de millora d'espais enjardinats, dels quals se'n veuran els resultats a la primavera, quan facin la floració. Ha explicat que en algun cas són nous, com en el del carrer de la Mel, i en altres s'han recuperat i millorat, com a la plaça de la Reforma. "Són espècies que necessiten poca aigua i que són aquí per aguantar mols anys», la qual cosa representarà un estalvi econòmic i humà". Hi ha afegit que, tot i que ara no facin molt efecte, "són espècies que seran vistoses, que faran flor".

L'objectiu és que cada any es pugui destinar una partida com aquesta a la millora dels espais enjardinats perquè, tal i com ha reconegut Huiguet, la llista per millorar-los "és llarguíssima".