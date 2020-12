El Patronat d'Althaia es compromet a reflexionar sobre la impossibilitat d'avortar a Sant Joan de Déu

El Patronat de la Fundació Althaia, que gestiona l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa, ha engegat un "procés de reflexió" davant del fet que al centre sanitari no es pugui avortar. Així ho ha explicat l'alcalde i president del patronat, Marc Aloy, en el ple d'aquest dijous al vespre.

El batlle ha reconegut que la protesta iniciada pel col·lectiu Acció Lila, que denuncia que és l'únic hospital gran de la Catalunya Central on no es pot interrompre l'embaràs voluntàriament, va suscitar "un debat de més d'una hora" en la reunió ordinària del Patronat celebrada aquest dimecres. En el mateix ple s'ha aprovat una esmena de substitució a la moció de la CUP, per unanimitat, per garantir el dret a interrompre l'embaràs.

Fem Manresa ha presentat una moció en el ple d'aquest dijous en la que demanava, entre altres coses, una reunió extraordinària del Patronat de la Fundació Althaia –format per l'Ajuntament de Manresa, l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu i Mútua Manresana- amb un únic punt a l'ordre del dia: "garantir el dret a l'avortament de les dones que tenen l'Hospital Sant Joan de Déu com a hospital de referència".

L'alcalde, Marc Aloy, però, ha volgut deixar que el debat ja està damunt de la taula. Aquest dimecres, ha especificat, es va dur a terme una reunió ordinària del Patronat en la que es va tractar la qüestió. "S'ha engegat un procés de reflexió, hi va haver un debat de més d'una hora", ha explicat, tot insistint en el fet que "no és l'Ajuntament qui ha de dir que facin una cosa que ja han decidit que es vol fer". Però ha recalcat que "serà el Patronat qui respongui, quan convingui, però el procés s'ha iniciat".

També la regidora de Feminisme, Cristina Cruz, ha volgut deixar clar que són "conscients que hi ha marge de millora, però l'ajuntament pren el compromís d'assolir-ho i ens agrada complir els nostres objectius. Faci el que faci Althaia, el nostre compromís és ferm".

La moció de Fem Manresa, presentada per la portaveu del col·lectiu Feminista Acció Lila, Lila Corominas, i la regidora Gemma Boix no ha prosperat. Tots els grups municipals, a excepció de Fem Manresa, havien presentat una esmena de substitució. El nou text apuntava a garantir el dret a l'avortament; demanar al Servei Català de la Salut (CatSalut) que es comprometin a garantir "una oferta adequada" si els proveïdors –en aquest cas Althaia- no poden oferir el servei; i traslladar els acords a Althaia i al Departament de Salut.

Finalment l'esmena de substitució ha assolit els vots favorables de tots els regidors. Fins i tot Fem Manresa, tot i que Boix ha reconegut votar "a contracor", l'ha acabat secundant. El nou text, doncs, eliminava la petició d'una reunió extraordinària i interpel·lar directament a Althaia per garantir el dret a l'avortament.



L'únic gran de la Catalunya Central



Cal recordar que Sant Joan de Déu de Manresa és l'únic hospital gran de la Catalunya Central on no es fan avortaments. A Vic, en canvi, sí que se'n fan de quirúrgics entre la setmana nou i 12; i a Igualada de farmacològics en el mateix període.