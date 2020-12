Els Reis d'Orient lliuraran els regals a les cases dels infants de la Font dels Capellans

La covid ha obligat els barris a canviar el seu format habitual de la calvalcada de Reis. En el cas de la Font dels Capellans, enguany, Melcior, Gaspar i Baltasar portaran els regals a les cases dels infants. Totes les famílies que destigin que alguna de Ses Majestats els Reis d'Orient facin entrega de les joguines als seus fills durant la visita que realitzaran a Manresa hauran d'apuntar-se al local de l'entitat durant els dies 21, 22 i 23 de desembre, de les 9 del matí a la 1 del migdia i de les 4 de la tarda a les 8 del vespre i el 28 de desembre, de les 9 del matí a la 1 del migdia, i caldrà que passin pel casal cívic a deixar els presents el dia 5 de gener, de les 9 del mati a la 1 del migdia.

Així mateix, les famílies poden anar a l'associació de veïns a buscar les cartes reials per tal que tots els infants puguin fer arribar la seva al Carter Reial, que visitarà el barri el dilluns 28 de desembre.

També per motius de la pandèmia, l'ens veïnal no celebrarà el tradicional tió. En canvi, sí que hi haurà l'arribada del Carter Reial per recollir les cartes dels infants adreçades als tres Reis d'Orient. Per accedir-hi caldrà complir la normativa sanitària (distància, mans i mascareta...). El Carter Reia serà al casal civic del barri el dilluns 28 de desembre, a 2/4 de 6 de la tarda.