Reserva d'1,5 milions pels interessos de la sentència de les Saleses

El pressupost de l'Ajuntament de Manresa per al 2021 conté un milió i mig d'euros per pagar els interessos de la clatellada judicial més gran que ha rebut mai: els més d'onze milions d'euros per un solar afectat urbanísticament del sector de les Saleses del barri de les Escodines.

Si s'afegís aquest milió i mig als 11,1 milions ja abonats, el que l'Ajuntament haurà pagat pel solar serà 12,6 milions d'euros. El solar es dedica actualment a horts urbans a l'espera de jugar un paper rellevant urbanísticament en el futur vinculat a un pla de millora urbana que permetrà obrir un nou carrer al barri de les Escodines (vegeu Regió7 del 21 de juny del 2019).

Un cop pagat el capital que va ordenar el jutge, queda pendent fer efectius els interessos, ja que la condemna a l'Ajuntament estipulava que havia de pagar als afectats -Jordi Ramentol Garcia-Milà i Àngel Garcia-Milà Matas- tant el capital que els pertocava com els interessos corresponents.

L'alcalde Marc Aloy ha afirmat que «estem treballant amb la propietat i amb els seus advocats per acabar de definir» quin és l'import que ha de pagar l'Ajuntament en concepte d'interessos.

Segons l'alcalde de Manresa, aquest treball conjunt entre les dues parts es porta a terme perquè els interessos «llegint-los d'una manera o d'una altra, poden ser diferents».

Aloy ha afegit que «el que hem de fer primer és acordar quin serà el pagament d'interessos i fixar-lo». Paral·lelament el govern municipal ha optat per fer una «reserva» al pressupost municipal de l'any que ve.

L'alcalde ha explicat que «intentarem arribar a un acord aquest exercici», però pel que fa als 1,5 milions reservats al pressupost municipal per a l'any que ve amb aquesta finalitat ha dit que, finalment, la quantitat a pagar «podria ser més o menys».

Els amos del solar de 5.200 m2 al carrer Saleses número 9 van instar-ne l'expropiació després de passar el termini legal d'afectació urbanística sense que el govern municipal mogués fitxa. No es van posar d'acord en el preu i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va marcar el valor en 11,1 milions d'euros més interessos, en sentència confirmada pel Tribunal Suprem.

Pagament a terminis

Per poder fer front a la descomunal clatellada pel terreny ple de canyes i amb un fort desnivell al barri de les Escodines, l'Ajuntament va pactar un pagament a terminis.

Entre el 2014 i el 2020, l'Ajuntament ha pagat 10,7 milions d'euros als quals cal sumar els 347.529 euros que va ordenar transferir als amos del solar el 8 de juny del 2011, que era la quantitat que l'Ajuntament considerava que valia el solar.

La tanda de pagaments és fruit del conveni de transacció judicial per al pagament de forma provisional de la diferència entre els 347.529 euros i els 11,1 milions d'euros ordenats pel jutge.

L'Ajuntament i els amos del solar van acordar formalitzar un conveni de transacció judici al per al pagament de l'expropiació, que el ple va aprovar el juliol de l'any 2013.

El pressupost de l'Ajuntament del 2020 ha estat el darrer amb una anualitat d'1,5 milions d'euros per al pagament del principal de la sentència judicial, però encara faltarà pagar els interessos.