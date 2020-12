Salut organitza dos nous cribratges massius a Manresa i n'acota les edats dels 16 als 40 anys

El Departament de Salut ha organitzat, demà divendres i dissabte al matí, dos nous cribratges massius a Manresa. En aquesta ocasió es restringeixen les edats a les persones d'entre 16 i 40 anys. El motiu és que en les dues anteriors tandes de cribratges massius realitzats a la capital del Bages, tot i que hi va haver molta implicació per part de la ciutadania, es van detectar molts pocs asiptomàtics, que és el principal objectiu d'aquestes proves per tal de tallar cadenes de transmissió aillant els asimptomàtics que tenen el virus. A més a més, s'acosta Nadal i el risc de rebrot a Manresa s'ha tornat a disparar. Per tot plegat, Salut ha decidit tornar a demanar la participació de la població.

El cribratge de demà a la tarda, de 3 a 8, es farà a l'alberg del Carme de Manresa, on tal com va explicar Regió7 el cap de setmana passat, s'ha convertit en un espai covid gestionat per Creu Roja Manresa per acollir-hi persones sense recursos que són positives asimptomàtiques o contactes directes de persones que han donat positiu que no poden fer un aïllament adequat al seu domicili. Fins avui encara no s'havia acollit cap cas.

El segon cribratge tindrà lloc dissabte al matí, de les 9 a la 1, en aquest cas a la plataforma d'aliments, al local de la carretera de Vic, entre les persones en situació de vulnerabilitat que hi van, sempre i quan es vulguin fer la prova.

Per fer les proves col·laboren amb Salut l'Ajuntament i Creu Roja Manresa.



Els anteriors



En els cribratges realitzats al Casal de les Escodines (per a aquest barri i el Barri Antic), a la sala polivalent de la Font dels Capellans (per a aquest barri i el de la Sagrada Família) i a l'Ateneu Les Bases (per al Poble Nou i la Carretera Santpedor), organitzats entre el 29 d'octubre i el 6 de novembre, es van fer 4.478 PCR, de les quals en van sortir 46 positius.

En la segona tanda, oberta a tota la població i que es va organitzar a la sala polivalent de la Font dels Capellans i a l'Ateneu Les Bases la primera setmana de desembre, es van fer 1.355 proves i en van sortir 12 positius. En aquest cas es va fer el test ràpid d'antígens.