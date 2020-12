Acció Lila titlla d'«insuficients» els acords de l'Ajuntament de Manresa sobre l'avortament

Acció Lila ha qualificat d'«insuficients» els acords sobre l'avortament presos en el darrer ple municipal de l'Ajuntament de Manresa.

Recorda que fa prop de dos anys diverses manresanes es van posar en contacte amb Acció Lila per comunicar el

seu malestar per la manera en com s'havien gestionat els seus processos d'avortament a la sanitat pública de la Catalunya Central.

Arran d'això van iniciar un procés de recerca per saber quins eren els protocols que s'estaven aplicant en matèria d'avortaments a Manresa. "És així com hem constatat que a Manresa no s'està practicant cap avortament quirúrgic, ni tampoc farmacològic entre la novena i la desena setmana. Althaia, l'hospital de referència de la Catalunya Central, no en realitza de cap mena. Els avortaments quirúrgics són derivats a diverses clíniques privades, obligant les usuàries a realitzar un desplaçament innecessari en un moment de vulnerabilitat, i allunyant-les del seu entorn i espais de seguretat".

A la vista d'aquests fets, Acció Lila considera que es dona una vulneració del dret a l'avortament en la Catalunya Central. És per això que fa gairebé un any que van iniciar la campanya "Els nostres cossos, la nostra decisió", conjuntament amb l'Aldarull.

Aquesta campanya persegueix un doble objectiu: el dret a l'avortament i el dret al trànsit, ja que les persones trans que així ho desitgen no estan podent realitzar la seva transició en el sistema de sanitat pública de la Catalunya Central. En el seu marc han realitzat diverses accions, com una concentració, una roda de premsa, xerrades informatives, encartellades, bustiades o repartiments d'octavetes.

És en el context d'aquesta campanya en què s'ha d'entendre la presentació d'una proposició al Ple municipal conjuntament amb Fem Manresa per garantir l'exercici del dret a l'avortament a la Catalunya Central.

Esmena de substitució

Finalment, expliquen, s'ha aprovat una esmena de substitució. Acció Lila vol posar en valor que el fet que s'hagi plantejat aquest tema en un Ple és gràcies a que el moviment feminista assembleari i combatiu l'ha posat a l'agenda. També vol celebrar el consens del Ple de què l'avortament és un dret fonamental que cal ampliar. Malgrat tot, els acords assolits els semblen "insuficients".

En el text base de la moció es plantejaven quatre acords. El segon d'ells era, textualment, "sol·licitar al Patronat d'Althaia la convocatòria d'una reunió extraordinària del Patronat amb un únic punt a l'ordre del dia: garantir el dret a l'avortament de les dones que tenen l'Hospital Sant Joan de Déu com a hospital de referència".

"Paraules i eufemismes"

En l'esmena que s'ha acabat aprovant, tanmateix, aquesta part es veu eliminada. "Per nosaltres, això buida la moció de compromisos concrets i garanties, deixant en el seu lloc paraules i eufemismes", afirmen.

Expliquen que el motiu que se'ls ha donat per eliminar aquesta esmena és que el dia abans del Ple hi va haver

una reunió del Patronat d'Althaia on es va parlar sobre l'avortament. "Un anunci que ens ha sorprès molt, ja que ha condicionat tot el debat sense que en tinguem cap detall: pensem que no són maneres. Des d'Acció Lila li demanem a l'alcalde de la nostra ciutat transparència. Volem conèixer les conclusions i acords presos en aquesta reunió. En cas que aquests acords no hi siguin o no vagin d'acord amb el sentit de la moció, reiterem la necessitat que l'alcalde convoqui un ple extraordinari".

Afegeixen que és necessari que l'equip de govern doni suport actiu a la lluita pel dret a l'avortament, en la

circumstància de que compta amb dos membres al Patronat d'Althaia i que un d'ells, l'alcalde, el presideix i disposa de vot de qualitat. "Entenem la convocatòria d'aquest ple com una mostra de compromís de la institució amb la demanda d'accés a l'avortament. Tenir representants en el Patronat ha de poder servir per atendre aquestes demandes ciutadanes", asseguren.



"Lamentable"

L'esmena també incorpora un paràgraf que consideren "lamentable". Es parla de què avortar és una experiència dura, sovint fins i tot traumàtica, i que les dones necessiten el suport de la seva família per gestionar el procés de pèrdua i dol. "Creiem que aquest paràgraf està fora de lloc: el fons de la qüestió no és aquest. Demanem a l'Ajuntament que s'abstingui d'incloure elements religiosos i morals en les seves mocions i es limiti a garantir els nostres drets sexuals i reproductius. La millor manera que té la institució de facilitar emocionalment el procés d'avortar és intentar fer plenament efectiu el dret a l'avortament a la Catalunya Central", diuen.

Un altre dels punts que elimina l'esmena és la reclamació de que es pugui avortar farmacològicament no només fins a les nou setmanes, sinó fins a les deu. "Aquest és el termini real dintre el qual es pot avortar farmacològicament, que a Manresa s'està veient reduït".

Desistiment de responsabilitat

Consideren que durant aquest temps hi ha hagut un desistiment de responsabilitat del consistori, que ara planteja una esmena de substitució d'un tema que no ha treballat. "La problemàtica de l'avortament sempre ha existit a la ciutat sense que l'Ajuntament fes res al respecte. Hauria hagut d'estar tasca seva identificar-la i corregir-la, però en lloc d'això ens trobem que hem hagut d'iniciar una campanya davant la passivitat de l'equip de govern, que no s'ha mogut fins que hem presentat aquesta moció conjuntament amb Fem Manresa", conclouen.