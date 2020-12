Ampans guanya el Premi Simeó Selga del Rotary Club de Manresa-Bages

Ampans, fundació bagenca amb una trajectòria de més de 50 anys d'història al costat de les persones amb discapacitat intel·lectual i malaltia mental i també de persones en situació de vulnerabilitat, ha guanyat el 19è Premi Simeó Selga que atorga el Rotary Club de Manresa-Bages. El guardó està dotat amb 6.000 euros que finança l'Obra Social de La Caixa.

Gràcies al premi, Ampans podrà tirar endavant un projecte de dotació de tauletes digitals que persegueix un doble objectiu. Per una banda, apropar els més de 800 usuaris de la fundació a les seves famílies, amics i voluntaris. Cal tenir en compte que la pandèmia de la covid-19 ha privat les persones que resideixen en una llar o residència de veure els seus éssers més estimats. Per l'altra, posarà a l'abast de persones amb diversitat intel·lectual i de desenvolupament (DID) una tecnologia que permetrà millorar la seva salut física i emocional i que contribuirà a superar l'anomenada bretxa digital. El projecte preveu l'adquisició de 40 tauletes digitals, que es distribuiran entre els diferents serveis residencials i assistencials de la fundació.

El jurat l'ha integrat l'Ajuntament de Manresa, el Col·legi de Metges, Regió7, el Consell Comarcal, el Fòrum Econòmic de la Catalunya Central i la FUB. El premi es lliurarà en el decurs de la tercera edició de la Gala Simeó Selga, que és previst que es pugui celebrar al mes de març si l'evolució de la pandèmia ho permet.