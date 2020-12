Aprovats els 96 milions de pressupost sense cap vot a favor de l'oposició

Llum verd al pressupost de l'Ajuntament de Manresa de 96,1 milions d'euros, dels quals més de 14 milions per a inversió. Això sí, la nova carta de navegació econòmica municipal per al 2021 no va comptar amb cap vot favorable dels partits de l'oposició: PSC i Ciutadans es van abstenir i Fem Manresa va votar directament en contra.

En un debat sense crispació, els grups d'oposició van criticar la manca de planificació estratègica de l'acció de govern i l'existència d'ingressos inflats per quadrar el pressupost.

Però ho van fer sense acritud, més aviat semblaven estar molestos per no haver tingut marge per votar el pressupost a favor.

L'oposició afronta el període d'emergència sanitària per la covid-19 amb ànim de generar consensos, però ahir van considerar que no es donaven les condicions mínimes per votar favorablement el pressupost.

El mínim que reclamaven és que se'ls tingués més en compta a l'hora de confeccionar el pressupost i que poguessin realitzar aportacions.

Com que aquesta situació consideraven que no s'havia donat, el portaveu del PSC va desgranar els motius pels quals s'havien d'abstenir.

Felip González va demanar al govern municipal on era el pla de treball que servia de suport intel·lectual al càlcul econòmic que era el pressupost. «On és el full de ruta? On és el guió?», va demanar.

Per part de Fem Manresa, Jordi Trapé, va enumerar tot d'àmbits en què s'havia pressupostat més ingressos malgrat que un informe del mateix Ajuntament reconeixia que, previsiblement, n'hi hauria menys.

Trapé va dir que això s'havia fet perquè,si no, «el pressupost era impossible de quadrar».

Va afegir que s'havia perdut una oportunitat de confeccionar un pressupost que garantís «que ningú es quedi enrere» per l'afectació de la crisi derivada de la pandèmia de coronavirus. I que això havia passat perquè el govern d'ERC i Junts havien optat per una estratègia continuista que no aportava solucions noves a vells problemes.

Per part de Ciutadans, Andrés Rojo va afirmar que el creixement del pressupost era «antinatural» perquè creixia en base a injeccions externes de capital i no per la gestió dels recursos ordinaris que són els que donen solidesa a una acció econòmica de mires amples. El regidor d'Hisenda, Valentí Junyent, no va compartir els plantejaments de l'oposició.

Junyent va dir que si el pressupost del 2021 era el de major volum des del 2009 era precisament perquè havia de ser «prou ambiciós per estimular la reactivació econòmica».

Va recordar que no hi havia cap empresa en aquests moments que pogués fer una previsió ajustada de com seria econòmicament l'any 2021 precisament a causa de l'impacte de l'epidèmia, i el que sí s'havia garantit és que «no perdem potència en cap dels capítols fonamentals» de l'acció municipal.

Va posar com exemple, que ahir mateix se li havia comunicat una aportació per part de l'Estat d'1,3 milions corresponents a la participació dels tributs del 2018.

Un malentès va fer pensar que el govern s'augmentava el sou quan això no era cert. Jordi Trapé va recriminar a l'equip de govern que al pressupost constés un augment del 16% de les seves retribucions. Junyent va explicar que això no era així. El que havia passat era que en la previsió econòmica del 2020 hi havia hagut un error que s'esmenava en la del 2021, però en cap cas s'augmentava la remuneració. Ni tant sols el 0,9% al que tindrien dret com la resta de treballadors de l'administració. Trapé va replicar que si no ho explicaven, ells no tenien cap bola màgica per saber-ho.