La cadena Kentucky Fried Chicken s'instal·la al polígon dels Trullols

Manresa tindrà properament un establiment de la cadena Kentucky Fried Chicken (KFC). Tal com ha pogut saber aquest diari, s'ubicarà al polígon Els Trullols, al pàrquing del Carrefour, on ja n'estan aixecant l'estructura.

El local de KFC ampliarà encara més l'oferta de restauració dels Trullols, on ja hi ha un Viena, un McDonalds (que també té un local a l'avinguda Universitària), un Farolillo (que té la seu originària al carrer d'Àngel Guimerà), un Foster's Hollywood (que reobre avui després d'estar un temps tancat), un Burger King i un Pans & Company, entre d'altres

Tot i que no se sap la data exacta d'obertura del nou local ni la quantitat de persones que formaran part de la plantilla, la companyia ja ha obert el procés de selecció del personal. En cercadors de feina com InfoJobs hi ha publicat un anunci segons el qual es requereix un gerent.

KFC va néixer fa més de 75 anys als Estats Units amb un primer establiment on el seu fundador, Harland David Sanders, va començar a vendre les seves famoses tires de pollastre. Actualment, la companyia té més de 24.000 restaurants repartits entre 145 països d'arreu del món. En el cas de la capital del Bages serà la primera vegada que s'hi instal·la.