El gestor cultural manresà Valentí Oviedo serà el pregoner de la Festa de la Llum 2021

La Festa de la Llum 2021 ja té pregoner. Es tracta de Valentí Oviedo, el gestor cultural manresà que actualment ocupa la direcció general del Gran Teatre del Liceu. Oviedo ha acceptat la proposta després de ser la persona seleccionada en el procés participatiu impulsat per l'Associació Cultural "El Galliner", entitat administradora de la propera Festa de la Llum i que entoma aquest lideratge organitzatiu coincidint amb el seu 25è aniversari, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Manresa i l'Associació Misteriosa Llum.

El pregó institucional de la Festa de la Llum tindrà lloc el divendres, 19 de febrer de 2021, si l'evolució de la pandèmia de la covid-19 ho permeten.

El procés participatiu per ser seleccionat el pregoner de la festa va finalitzar el 8 de desembre passat. L'Associació Cultural "El Galliner" ha informat que 347 persones van fer arribar, de forma anònima, propostes de noms de candidats/tes a pregoner/a. En total, les persones proposades va ser 79, 34 dones i 45 homes.

Entre els possibles candidats, els membres del Galliner van fer una primera votació, amb un màxim de 3 propostes de persones candidates, que va reduir la llista a 29 candidats. En la segona votació, d'un vot de cada membre del Galliner, hi va haver 8 candidats finalistes, 3 homes i 5 dones. Finalment, en un debat per videotrucada, els membres del Galliner van decidir per ampli consens que la persona proposada per ser el pregoner de la Llum 2021 fos Valentí Oviedo.

Valentí Oviedo, una trajectòria vinculada a la cultura

Valentí Oviedo Cornejo (Manresa, 15 de desembre de 1977) és gestor cultural i des del maig de 2018 ocupa el càrrec de director general del Gran Teatre del Liceu. Oviedo es va llicenciar en Administració i direcció d'empreses per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i té formació directiva en MBA, IESE i un postgrau en Control de Gestió. Ha col·laborat com a docent en Finances i Màrqueting en el Màster de Gestió Cultural de la Universitat de Barcelona (UB) i la Universitat Internacional de Catalunya (UIC), i ha estat membre de la junta de l'Associació de Professionals de la Gestió Cultural, i d'entitats de la ciutat com l'Associació Cultural "El Galliner" o Creu Roja de Manresa, en representació de la qual fou Hereu de Manresa el 1999.

Va iniciar la seva carrera professional en el sector privat financer, però gràcies al seu vincle amb la cultura i les arts va passar a dirigir Manresana d'Equipaments Escènics, empresa que gestiona la programació del teatre Kursaal, a partir del gener del 2008. Va desenvolupar aquesta responsabilitat fins al 2013, moment en què va deixar l'equipament manresà per fer-se càrrec de la gerència de l'Auditori de Barcelona. El 2016 fou nomenat gerent de l'Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) i el març del 2018 fou nomenat nou director general del Gran Teatre del Liceu, en substitució de Roger Guasch.