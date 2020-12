La vacuna Ruti contra la covid s'administra a 52 sanitaris de dos hospitals argentins

La vacuna Ruti, impulsada per l'investigador manresà Pere-Joan Cardona de l'Hospital Germans Trias i Pujol, s'ha administrat ja a 52 sanitaris de dos hospitals argentins, en el que suposa l'inici de l'assaig clínic, que ja va avançar Regió7. La vacuna s'administrarà a com a mínim 369 participants de diversos centres argentins. L'estudi vol demostrar la seguretat de la vacuna Ruti, així com la seva capacitat per a generar una resposta immune innata de memòria per a reduir la incidència de la infecció per SARS-CoV-2 o la gravetat del curs clínic en cas d'infecció. Els investigadors asseguren que la vacuna també podria ajudar a reduir la gravetat d'altres infeccions respiratòries.

L'estudi aprovat a l'Argentina consisteix en un assaig exploratori doble-cec, aleatori, controlat amb placebo i centrat en personal sanitari. Tindrà una durada aproximada de nou mesos. L'assaig l'impulsa la companyia RUTI Immune, creada per la biotecnològica Archivel Farma.