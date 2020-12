El director del Liceu, Valentí Oviedo, pregoner de la Llum

El director general del Gran Teatre del Liceu, el manresà Valentí Oviedo, serà al pregoner de la Festa de la Llum 2021. Oviedo ha acceptat la proposta després de ser la persona seleccionada en un procés participatiu que va impulsar l'entitat administradora de la festa, l'associació cultural El Galliner. L'entitat organitzarà la Llum 2021 coincidint amb el seu 25è aniversari, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Manresa i l'Associació Misteriosa Llum.

347 persones van prendre part en l'esmentat procés participatiu per triar el pregoner. En total es van proposar 79 candidats, 34 dones i 45 homes. Entre aquests, els membres d'El Galliner van fer una primera votació que va reduir la llista a 29. En una segona votació, en la qual només es podia triar un nom, hi va haver 8 candidats finalistes, 3 homes i 5 dones. Finalment, en un debat que es va fer via telemàtica, els membres d'El Galliner van decidir per ampli consens que la persones proposada fos Valentí Oviedo.

El pregó institucional de la Llum 2021 se celebrarà el pròxim 19 de febrer. El format dependrà de l'evolució de la pandèmia.

Valentí Oviedo Cornejo (Manresa, 15 de setembre de 1977) és director general del Gran Teatre del Liceu des del maig del 2018. És llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat Autònoma, i ha estat vinculat a entitats de la ciutat com el mateix Galliner o bé la Creu Roja, en representació de la qual va ser hereu de Manresa el 1999.

El gener del 2008 va començar a dirigir Manresana d'Equipaments Escènics, empresa que gestiona la programació del teatre Kursaal de la ciutat. El 2013 va assumir la gerència de l'Auditori de Barcelona, i tres anys més tard va ser nomenat gerent de l'Institut de Cultura de Barcelona (ICUB), fins que el març del 2018 es va fer càrrec de la direcció del Liceu.

La degana de la Facultat de Ciències de la Salut de la FUB-UManresa de la UVic-UCC, Carlota Riera, va ser la pregonera de la Llum d'aquest any.