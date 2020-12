Manresa aplicarà un recàrrec de l'IBI als habitatges buits l'any 2022

El regidor d'Hisenda, Valentí Junyent, va revelar en el darrer ple municipal que l'Ajuntament de Manresa aplicarà recàrrecs en el cobrament de l'impost de béns immobles (IBI) per tenir pisos buits, tant a bancs i fons d'inversió com a particulars amb diversos habitatges desocupats.

Encara no s'ha decidit a partir de quants pisos buits s'aplicarà el recàrrec de l'IBI ni de quin percentatge serà -a Terrassa és del 50% si es té un pis buit més de dos anys-, però ja es treballa en la contractació del personal per fer el seguiment dels immobles.

Junyent va defensar el caire social de la gestió econòmica municipal, ja sigui mitjançant el pressupost com en els tributs, i va posar com a exemple d'aquesta preocupació de l'equip de govern el fet que s'estiguin fent passes per aplicar «el recàrrec en l'IBI pels pisos buits».

El regidor d'Hisenda va explicar que perquè aquesta mesura sigui factible «necessita d'una dotació de personal del qual n'hem de fer la selecció i la seva incorporació». Va afirmar que «no serà immediat» però hi ha un clar compromís perquè «les ordenances municipals tinguin un caire més social».

Junyent ha explicat a Regió7 que la mesura de gravar tributàriament la possessió de pisos buits s'acostuma a associar als grans tenidors, entitats financeres i fons d'inversió, però no es pot deixar de banda «els propietaris particulars a partir d'un cert nombre d'habitatges», ja que l'objectiu que es persegueix és el mateix: fer entrar més pisos al mercat de lloguer.

Quan l'any que ve es presentin les noves ordenances fiscals ja es vol tenir tot a punt per poder introduir aquesta especificació en el pagament de l'impost de béns immobles. Caldrà aprovar les condicions que la regularà, tant pel nombre de pisos a partir del qual té afectació com l'import econòmic que el propietari haurà de pagar de més.

Per al regidor d'Hisenda, el que s'aconseguirà serà «un estímul» perquè més habitatge entri al mercat de lloguer a la ciutat.