L'ús de les mascaretes i la comunicació online dificulten el dia a dia dels sords

Hi ha nens sords que llegeixen els llavis als professors i que amb la mascareta ara no poden seguir la matèria, consultes al banc que abans de la pandèmia se solucionaven amb més rapidesa i dificultats per comunicar-se a l'hora d'anar a comprar. Són alguns exemples de com la mascareta i l'augment de les videotrucades han dificultat el dia a dia de les persones sordes. Aquests discapacitats sensorials a la Catalunya Central asseguren que l'administració ha reaccionat tard a l'hora d'atendre els seus problemes i les seves necessitats, i demanen més sensibilització, sobretot als Mossos d'Esquadra i als serveis mèdics d'emergència, en ser cossos que haurien d'estar preparats per atendre tot tipus de ciutadans.

Les persones sordes s'assabenten molts cops del que diuen els interlocutors en llegir els llavis, i per aquest motiu l'ús de la mascareta és un obstacle per aconseguir una comunicació fluida, ja que ara no poden, al carrer ni als espais públics, veure com mouen els llavis els que s'hi adrecen per dir-los alguna cosa. Per aquest motiu les mascaretes transparents s'han convertit en essencials per copsar les gesticulacions. «El problema és que fins a la setmana passada el Ministeri de Sanitat no en va homologar la primera, nous mesos després que arribés aquí la pandèmia», afirma Jordi Roca, coordinador del Casal Social del Sord a Manresa i Comarca (CASMACS).

Tot i que hi ha hagut fabricants que venien mascaretes transparents, Roca assegura que no tenien el vistiplau del ministeri i, per tant, cap administració avalava la seva eficàcia enfront del virus. «Alguns ens passaven codis, però no els que corresponien perquè, de fet, el primer fabricant va aconseguir-ne l'homologació aquest mes de desembre. N'hi havia que servien per no contagiar-se de bacteris, però cap de transparent per evitar la propagació del virus», afirma.

L'entitat ja s'ha posat en contacte amb el fabricant per adquirir les mascaretes transparents, i el preu anirà en funció de les unitats de compra de cada client. Les que hi havia fins ara a la venda, tot i no poder acreditar la seva eficàcia, costaven al principi de la pandèmia uns 20 euros i, de mica en mica, el preu va anar baixant fins als 10 euros, un cost superior a les sanitàries que es poden comprar a farmàcies i supermercats, entre altres establiments comercials.

Els responsables del casal opinen que el proper pas del Govern central i de la Generalitat hauria de ser distribuir aquestes mascaretes a serveis d'atenció a la ciutadania, cossos de seguretat i centres educatius perquè el personal que treballa per a l'administració pugui atendre amb més fluïdesa les persones sordes. I és que, fins ara, la manca de mascaretes transparents havia fet que entitats i institucions que en necessitaven s'adrecessin a l'associació de sords de Manresa, malgrat no poder fer-hi res en no haver-n'hi al mercat.

Alguns dels problemes amb els quals es troben aquests ciutadans ja hi eren abans de la pandèmia, però la situació els ha agreujat. De fet, a Manresa hi ha un grup d'unes 25 persones que des de l'entitat dona suport a sords sempre que han de fer alguna gestió i sol·liciten la seva presència, una tasca que té un cost i que els Serveis Socials de l'Ajuntament paga sempre que l'usuari acrediti que té manca de recursos. «Des de la pandèmia tenim més feina perquè algunes de les comunicacions són a distància, online, i això dificulta més el diàleg. Per això cal la nostra intervenció», explica Roca, que com a expert del llenguatge de signes és membre del grup, en el qual hi ha vuit amb titulació de signants. Des del Casal Social del Sord assenyalen els principals problemes que es troben avui dia.

El Casal es mostra especialment preocupat pel fet que hi hagi escoles amb alumnes sords que no disposen de mascaretes transparents. «En falta per als docents, perquè així els estudiants amb discapacitat sensorial podrien seguir el professor amb menys dificultats. Es va posar en contacte amb nosaltres una delegació d'Ensenyament a l'Anoia per veure si nosaltres en teníem. I, és clar, encara no en tenim. Però creiem que la Generalitat hauria d'haver procurat solucionar aquest tema», afegeix el coordinador del CASMACS.

Però hi ha més administracions públiques que s'han adreçat a l'entitat per aconseguir les mascaretes. L'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada també s'ha mostrat interessat a adquirir-ne perquè el seu personal pugui atendre sords que són usuaris de diferents serveis municipals. «A Sant Joan hi ha unes quantes persones sordes i per això les necessiten», explica Roca.

En els darrers mesos, l'equip de suport als sords els han ajudat en reunions, per exemple, d'entitats bancàries o als metges. Aquests ajudants exerceixen de mediadors entre la persona que no sent i el professional que ha d'oferir el servei, i aquest grup s'ha mostrat eficaç sobretot en les reunions virtuals, que han augmentat arran de la pandèmia.

Els problemes derivats de l'ús de les mascaretes es manifesten en situacions molt quotidianes, com anar de compres. Amb l'arribada de la protecció transparent, esperen millorar el dia a dia dels discapacitats auditius fins que l'epidèmia acabi, tot i que més enllà de la situació actual l'entitat assenyala que queden moltes qüestions a resoldre, sobretot pel que fa l'atenció de la policia i sanitaris a les persones sordes.