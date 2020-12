El nou model de confinament permet a Manresa tornar a ser capital comercial

Manresa va poder tornar a exercir ahir de capital comercial de la comarca després que s'hagi suprimit el confinament local, que ha passat a ser comarcal.

Això, juntament amb el fet que ha coincidit amb l'últim cap de setmana de compres abans de Nadal, va fer que els principals carrers comercials del centre de la ciutat i també polígons com el dels Trullols hi hagués una activitat que no es veia feia dies. El pes de la comarca es va fer notar.

Al polígon dels Trullols, per exemple, els dies de confinament local era habitual que l'aparcament del Carrefour es veiés mig buit els dissabtes. Ahir la cosa va canviar, sobretot al matí i a mitja tarda. La imatge d'un aparcament pràcticament ple feia molts caps de setmana que no es veia. El mateix passava a l'entorn dels Multicinemes Bages. Pràcticament sense cotxes els caps de setmana, amb la mobilitat restringida a l'àmbit local, ahir en canvi hi havia més moviment, tot i que no era difícil trobar espai per aparcar.

A l'entorn de la resta d'establiments comercials dels Trullols passava el mateix. En canvi a altres zones com el polígon de Sant Isidre, a Sant Fruitós de Bages, la gent es concentrava en establiments concrets.

El centre de Manresa va recuperar també ahir la imatge tradicional de gent passejant i comprant. El Born, carrer Nou, Plana de l'Om, el Guimerà o plaça de Sant Domènec, on hi havia parades d'artesans igual que al primer tram del Passeig, van ser una riuada constant de gent amunt i avall, sobretot durant la tarda.

El trànsit també se'n va ressentir. Circular pel centre de Manresa no va resultar fàcil ahir, i trobar aparcament encara menys. Als punts conflictius habituals com la cruïlla entre el carrer Sant Cristòfol i la carretera de Vic van tornar a haver-hi taps. Igual que a la Muralla del Carme i també a la de Sant Domènec.

Una situació semblant a la d'ahir es va donar el 8 de desembre, un festiu entre setmana, i per tant de lliure mobilitat també a nivell de la comarca, que va animar el comerç, tot i que llavors no tots els establiments van obrir.