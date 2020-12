El risc de rebrot a Manresa s'acosta als 800 punts, més del doble que la mitjana

El risc de rebrot a Manresa s'acosta als 800 punts segons les darreres dades del Departament de Salut, mentre que la velocitat de transmissió, l'Rt, era ahir d'1,70. Les dues xifres queden molt per sobre de la mitjana catalana. A Catalunya el risc de rebrot era de 336, mentre que la velocitat de transmissió, d'1,51.

La darrera setmana la incidència de la covid a Manresa s'ha disparat. Dijous va superar els 700 punts, i la xifra només ha fet que augmentar des de llavors fins arribar als 798 d'ahir. La setmana del 2 al 8 de desembre, la capital del Bages estava en 433 punts i una Rt d'1,19. L'anterior, la del 25 de novembre a l'1 de desembre, era als 392 punts i una Rt d'1,01.

Manresa era ahir el quart municipi més poblat de Catalunya amb l'índex més alt de risc de rebrot, darrere de Puigcerdà, desbocat a 4.255; Manlleu amb 1.267; i Vilafant amb 835.

Durant la setmana del 9 al 15 de desembre, l'última de les quals se'n tenen dades, a Manresa es van confirmar 228 casos nous positius a la capital del Bages. Es van fer 2.971 proves diagnòstiques – 1.955 PCR i 1.016 testos d'antígens - i d'aquests el 8,45 % van donar positiu. Des de l'inici de la pandèmia hi ha hagut 3.977 casos de covid a Manresa.

Puigcerdà és la ciutat que surt més malparada de Catalunya, amb l'esmentat risc de rebrot de 4.255 i una velocitat de transmissió de 2,77.

La Cerdanya també és la comarca amb una incidència més alta a tot Catalunya, amb un risc de rebrot de 3.868 i una Rt que s'acosta als 3 punts. Per comarques el Solsonès té un risc de rebrot de 822 i una Rt d'1,93; Berguedà és de 641 i l'Rt d'1,96; al Bages el risc és de 557 i una velocitat de transmissió d'1,65; a l'Anoia és de 252 i 1,25; i el Moianès ha baixat a 184 amb una Rt de 1,12.

Aquestes xifres que reflecteixen un notable increment de la incidència de la covid a Manresa es donen la mateixa setmana que la Fundació Althaia va fer públic un comunicat en el qual alertava d'un agreujament de la situació i demanava la implicació de la ciutadania per evitar una tercera onada. Alguns dels equips de reforç que s'havien retirat perquè la incidència havia baixat s'han hagut d'activar de nou.

Els últims dies han tornat a augmentar els ingressos a l'Hospital de Sant Joan de Déu. Fins divendres hi havia 307 persones mortes a causa del coronavirus als centres assistencials de Manresa, a Althaia i a Sant Andreu. 24 d'aquests traspassos durant aquest mes de desembre.

Ahir es va fer un altre cribratge massiu a Manresa. En aquesta ocasió es va dur a terme a la plataforma d'aliments, al local que l'entitat té a la carretera de Vic, coincidint que era un dia de repartiment de lots bàsics d'aliments. A tothom qui hi va anar se'l va convidar a fer la prova voluntàriament. En total es van fer 213 PCR. Entre avui i demà se sabran els resultats. Divendres també hi va haver un cribratge a l'alberg del Carme.

Al conjunt de Catalunya les dades tampoc no són bones. La velocitat de propagació de la covid a Catalunya, l'Rt, va pujar ahir una dècima respecte el dia anterior i el risc de rebot es va situar en 336 punts, 34 punts més que no pas divendres. Es van declarar 2.347 nous casos positius, fet que eleva la xifra total a 337.627 des de l'inici de la pandèmia. El 4,86% de les proves de la darrera setmana van donar positiu. Salut va informar de 33 noves morts i el total és de 16.577. Hi havia 1.520 pacients ingressats 27 menys que en l'anterior balanç, i 329 persones a l'UCI, 15 menys que divendres.