Ampans tanca la impremta perquè no dona llocs de treball

Estava cantat, però tot i així no ha estat menys dolorós. Ampans, la fundació que treballa, sobretot, per la integració de persones amb discapacitat intel·lectual a la Catalunya Central, tanca el negoci de la impremta perquè ja no dona llocs de treball adaptats. En el darrer any només hi ha hagut dos empleats, un dels quals amb diversitat funcional. La direcció de la fundació lamenta haver de clausurar el negoci, i és que es tracta del primer projecte empresarial que va engegar Ampans, l'any 1969.

Els darrers anys el negoci de la impremta estava lluny d'assolir les xifres dels seus millors moments, fa uns vint anys, quan l'activitat donava feina a 50 persones. Els canvis que hi ha hagut en el sector de les arts gràfiques i la impressió obligaven a fer-hi grans inversions per modernitzar el negoci i, a més, no garantia una plantilla gran d'empleats per poder donar una sortida laboral a les persones amb discapacitat intel·lectual que atenen des d'Ampans. «Nosaltres no som impressors, ni tampoc formatgers, ni especialistes en supermercats. Obrim aquests negocis amb la finalitat de donar feina a les persones que atenem», explica el director general de la fundació, Toni Espinal.

Des d'abans de la pandèmia els responsables sabien que la impremta tenia els dies comptats, però volien mantenir el negoci fins que ja fos del tot insostenible perquè els «sabia greu» haver de tancar el primer projecte empresarial d'Ampans. A final d'any, però, serà història. Gràcies a aquesta línia de negoci, la fundació podia imprimir la seva revista, en la qual narrava el dia a dia de l'entitat. El juliol van editar-ne el darrer número de paper i, a partir d'ara, Ampans difondrà continguts exclusivament a la web i a les xarxes socials.

Cap dels altres projecte empresarials que té en marxa Ampans perilla, tot i que el restaurant Canonge de Manresa i la nau de servies industrials del polígon dels Dolors estan patint especialment des de l'inici de la pandèmia, malgrat haver-hi repunts d'activitat. La resta, la formatgeria, el garden de Santpedor i els dos supermercats han augmentat les vendes.

A Juan Luis Reyes l'ha entristit el tancament de la impremta d'Ampans. Hi ha estat empleat durant més de 30 anys en un lloc de feina adaptat que li ha donat les capacitats necessàries per desenvolupar una tasca en processos industrials similars. Reyes farà 50 anys al febrer, i des del 2019 treballa a Maxion Wheels, empresa dedicada a la fabricació de pneumàtics, dins d'un grup que desenvolupava tasques en feines adaptades.

Està content de la feina que té des de l'any passat, però gairebé tota la seva vida laboral ha estat a la impremta i assegura guardar molt bons records dels moments que hi ha passat. «Quan era jove, érem sis germans a casa i tots treballaven. Jo no volia ser menys i per això vaig entrar a treballar-hi, i em van agafar perquè buscaven gent amb solvència. Fins i tot a la feina actual ho soc, quan veig que una roda no està bé, dic que s'ha de retirar», explica.

D'altra banda, la dissenyadora gràfica Anna Viñas, que ha estat cap d'impremta, hi ha estat treballant durant 20 anys. «Ja ens ho veiem venir perquè cada cop hi havia menys feina i anava dismi- nuint el nombre d'empleats. Ara és un sector molt especialitzat i faria falta fer-hi una inversió molt gran i, malgrat tot, no crearia gaires llocs de treball», explica.