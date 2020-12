La gent gran de Manresa portarà al ple que els bancs desatenen els avis

Arxiu Particular

Imatge d'una manifestació de la plataforma Arxiu Particular

La Plataforma en Defensa de les Pensions Públiques i dels Drets de la Gent Gran de Manresa i el Bages portarà al pròxim ple municipal les seves reclamacions per la desatenció que consideren que pateix el col·lectiu de persones grans per part de les entitats bancàries.

Després d'una reunió telemàtica amb representants de tots partits polítics amb representació municipal a l'Ajuntament de Manresa, la plataforma ha explicat en un comunicat que al ple de gener es debatrà d'una moció en defensa d'uns serveis bancaris adequats a les necessitats de les persones.

La plataforma ha explicat en un comunicat que els representants polítics s'han compromès a tenir presents les seves reivindicacions per a l'any 2021, "en una reunió cordial i productiva" en la que van participar membres de la coordinadora de la Plataforma, Roser Alegre (Fem), Miguel Cerezo (Cs), Felip González (PSC), Miquel León (ERC) i Rosa Ortega i Mercè Tarragó (JxM).

Des de la Plataforma s'ha comunicat als partits polítics el deteriorament del serveis bancaris, la seva despersonalització i deshumanització, la reducció d'oficines, la limitació d'horaris d'atenció personalitzada, l'obligació de fer servir els caixers i la banca online.

Segons la plataforma, "aquesta problemàtica ha estat compartida pels grups municipals que han aplaudit la iniciativa de fer pública la situació, com a forma de fer-la visible a nivell social, i recolzaran la presentació d'una moció en el ple municipal de gener".

A més, els grups municipals també s'han compromès a fer gestions per incloure la regulació dels serveis bancaris en el programa electoral dels seus partits en les properes eleccions catalanes.



Reivindicacions per al 2021

En la reunió també es van presentar les reivindicacions per al 2021 que, des de la Plataforma, creuen que "han de formar part de l'agenda dels partits polítics manresans".

Aquestes reivindicacions consten dels aspectes assistencials: SAD, residència, habitatges amb serveis, arranjament d'habitatges, ajudes tècniques i incorporen dos aspectes nous: la reformulació i revitalització del Programa Ciutat Amiga de la Gent Gran i una campanya de sensibilització davant de la discriminació de les persones grans, l'edatisme.

Segons la Plataforma. la Regidora d'Infància, Joventut i Persones Grans, Rosa Ortega, "ha manifestat que entomava aquests dos aspectes que eren del seu àmbit i que premeria l'accelerador i es posaria a treballar-hi

immediatament".

En relació als serveis assistencials no es va poder entrar en concrecions perquè la regidora d'Acció i Inclusió Social, Mariona Homs, no va poder assistir a la reunió, però "va mostrar la preocupació pel desconeixement dels ciutadans dels circuits d'accés als serveis socials, la necessitat d'adaptar el model de residència a les necessitats de les persones i a les lliçons de la pandèmia i la inclusió dins dels plecs del concurs del SAD d'una clàusula social que permeti afavorir la contractació de persones amb dificultats de reinserció".

Des de la Plataforma, davant del creixent envelliment de la població i de les debilitat del sistema d'atenció detectades en la pandèmia, s'ha proposat fer un acord ciutadà a mig termini "per recuperar les mancances que s'arrosseguen" i fixar com a objectiu a llarg termini "un model d'atenció universal, amb tarifació social, i proveït per un organisme públic".

Com a últim punt es va parlar de la pèrdua de part del jardí de la residència de la Font dels Capellans, com a conseqüència de les obres de l'avinguda dels Països Catalans, qüestió que ha semblat un nyap urbanístic i que els grups municipals s'han ofert a esmenar.