L'Ajuntament amplia la capacitat del Campament de Reis per encabir un màxim de 4.080 visitants

L'Ajuntament de Manresa ha ampliat la capacitat del Campament de Reis que es muntarà al Pati del Casino, amb la qual cosa hi podrà accedir un màxim de 4.080 persones. La decisió s'ha pres després que les invitacions s'exhaurissin en poques hores i després de rebre el vistiplau de Protecció Civil, que ha corroborat que la nova proposta compleix tots els protocols anti-Covid, tenint en compte les mesures restrictives actuals.

Per poder encabir més nens i nenes, s'ha adaptat el campament per tal que els grups que hi accedeixen ho puguin fer de dos en dos i en paral·lel, mantenint sempre les distàncies de seguretat entre cada grup bombolla. A més a més, el campament s'amplia un dia, el 2 de gener, que se suma als tres ja previstos (3, el 4 i 5 de gener). Tots quatre dies es desenvoluparà en horari de tarda, de 16 a 20 h, que és quan la instal·lació podrà prendre més protagonisme gràcies als elements de llum i colors. Les famílies hi hauran d'accedir amb un màxim de 6 persones i sense trencar les seves bombolles de convivència.

D'aquesta manera, es podran recollir noves invitacions tant per al dia 2 de gener com per als nous grups que s'afegeixen als dies 3, 4 i 5 de gener. S'hauran d'obtenir on-line a través de la pàgina web ajmanresa.fila12.cat a partir de dimecres 30 de desembre a les 8 del matí.

Es demana a la ciutadania que en el cas de no poder assistir al Campament de Reis avisi a cultura@ajmanresa.cat per tal de poder alliberar les entrades. Per al dia de l'espectacle, es recomana arribar amb antelació.

Organitzat per l'Ajuntament de Manresa i l'Agrupació Cultural del Bages, el Campament de Reis s'instal·larà al Pati del Casino. Els visitants podran resseguir un recorregut guiat per actors, a través del qual es podrà gaudir de les escenes a l'arribada dels Reis: la comitiva reial, la recollida de cartes per part del Príncep Assuan, la preparació dels regals i del carbó, l'embelliment de les carrosses, el descans i altres tasques de Ses Majestats els Reis d'Orient. En una pantalla, es projectaran les cavalcades d'altres anys i tot l'espai estarà curosament il·luminat i embellit. A més a més, el dia 5 de gener es podrà veure en directe —a través també d'una pantalla— com l'alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia, rep els Reis d'Orient a l'Ajuntament i com els entrega la clau de la ciutat per tal que puguin entrar a totes les cases dels nens i nenes de Manresa.

L'entrada al campament de Reis serà pel Passeig Pere III (al costat del carrer Arquitecte Oms i del Centre Cultural El Casino). Cada 15 minuts hi podran accedir 10 grups familiars. A l'entrada i al llarg del recorregut hi haurà gel hidroalcohòlic. Es prendrà la temperatura a tots els visitants. També caldrà dur mascareta i respectar les distàncies de seguretat.

En el campament hi participen més d'una seixantena d'actors i actrius amateurs de la ciutat. També hi col·laboren diverses entitats i empreses.