Althaia comunica sis morts per covid en dos dies; les defuncions totals a Manresa pugen a 313

La Fundació Althaia de Manresa ha comunicat avui tres noves víctimes mortals a causa de l'epidèmia que s'afegeixen a les altres tres que va fer públiques ahir. Amb aquestes defuncions la xifra de persones que han perdut la vida per la covid-19 en centres assistencials de la ciutat arriba a les 313 a l'espera que l'Hospital de Sant Andreu faci públiques les dades des de divendres passat.

De les 313 morts, 217 han tingut lloc a Althaia i 96 a Sant Andreu, 32 de les quals durant la segona onada de l'epidèmia.

Avui hi ha 76 persones ingressades per covid-19 a Althaia, són disset més de les que hi havia dimecres passat.

Així que no és només la xifra de morts la que creix sinó també la de persones ingressades.

L'activitat assistencial és alta. Fins avui, Althaia ha donat 1.474 altes, vint més que dimecres passat.

Cal recordar que la setmana passada Althaia va alertar de l'empitjorament de la pandèmia i va demanar la implicació de la ciutadania per evitar una tercera onada.