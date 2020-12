Manresa en Comú aposta pel tramvia del Bages, no pel tram soterrat dels FGC

Després que la Generalitat fes públic el projecte per invertir entre 40 i 60 milions d'euros per fer una estació soterrada al mig de la ciutat (vegeu Regió7 de dimecres), Manresa en Comú i els Comuns del Bages han demanat que els diners s'utilitzin per fer el tren-tramvia per Manresa i comarca, una proposta ja planificada i no executada al Pla d'infraestructures ferroviàries de l'any 2009.

Els Comuns accepten que urbanísticament seria interessant per la ciutat una intervenció d'aquest tipus, però entenen que «no és de cap manera prioritari que es destinin més de 50 milions d'euros únicament per soterrar l'actual Baixador».

Consideren que a Manresa «no cal un metro soterrat, sinó el tren-tramvia del Bages, que suposaria menys costos i major capacitat de transport per a la ciutadania de Manresa i del Bages».

La formació es demana si cal aquesta inversió «per traslladar uns pocs metres l'actual baixador» i si no es podria igualment traslladar el Baixador a la plaça de les Oques «però fer-ho a l'aire lliure, no una parada de metro, i sí una parada en superfície pel tren-tramvia, com fan la majoria de ciutats europees, i ja s'esdevé a Barcelona i el seu entorn».

Consideren que «cal un treball global de Manresa i el Bages, d'aprofitar aquest finançament històric, per una redefinició global de la mobilitat sostenible i segura, basada en el transport col·lectiu i públic, i que pot tenir en el tren-tram la seva primera concreció més immediata».

Connexió fins a Sallent, Sant Joan i Súria

Des del punt de vista dels Comuns, la milionària inversió es podria destinar, aprofitant les vies de Ferrocarrils de la Generalitat ja existents, a planificar i executar el tren tram comarcal.

Inicialment, entre Manresa i Súria (amb parades a Santpedor, al polígon Pla dels Vinyats de Sant Joan de Vilatorrada i Callús) i, després, fins a Sallent. I, també, recuperar, dins de Manresa el recorregut per Carrasco i Formiguera, antic Baixador, Bruc, Prudenci Comellas i Francesc Moragas per continuar fins al centre de Sant Joan de Vilatorrada, connectant així la zona esportiva del Congost i el cementiri de Manresa.

Aquest era el projecte del 2009, completament actual si es tenen en compta els criteris de potenciar i prioritzar la mobilitat sostenible i la lluita contra el canvi climàtic.

Per aquests motius, creuen ermament que és el moment de realitzar-ho i optar també a finançament de la Unió Europea.