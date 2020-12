Felicitacions segures a residències

Esperança i escalf és el que joves de la Comunitat de Sant Egidi de Manresa fan arribar a ancians que viuen en residències per ajudar-los a fer front a un Nadal diferent.

Els canten nadales i els mostren missatges escrits. Ho fan des de l'exterior dels equipaments per no posar-los en risc. Els ancians, des de les finestres, els donen les gràcies.

Es tracta de fer servir la creativitat per fer arribar aquest escalf. Van començar dissabte passat visitant la residència de Sant Andreu. Es tracta del grup de Joves per la Pau de la comunitat. En aquest cas les imatges que il·lustren aquesta informació ja ho diuen tot. Pere Sobrerroca, de la Comunitat de Sant Egidi, ha explicat que igual que ha estat necessari adaptar-se per poder dur a terme el dinar de Nadal d'una forma diferent -preparant de forma individualitzada àpats i regals- també ha calgut felicitar els avis de les residències d'una altra manera per «contribuir a que entomin les festes amb esperança. Aquest Nadal serà diferent però també bonic».