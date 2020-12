La Font anul·la la visita dels Reis a les cases a instància de l'Ajuntament

Ni visita dels Reis a la sala polivalent del barri, ni tampoc la seva alternativa per a aquest any en temps de covid: la recollida dels regals per part de Melcior, Gaspar i Baltasar i el posterior repartiment personalitzat per les cases. A instància de l'Ajuntament per evitar al màxim el risc de contagi, el barri de la Font dels Capellans es quedarà sense Reis malgrat que ja ho tenia tot apunt, inclòs el protocol necessari pensant en la pandèmia. Sí que hi haurà la visita del Carter Reial, el dia 28, a 2/4 de 6 de la tarda, al casal cívic del barri, a qui els infants podran lliurar les cartes per a Ses Majestats els Reis d'Orient. Els atendrà d'un en un.

Segons explica l'associació de veïns en un comunicat, «degut a les noves restriccions i als alts índex de contagi de covid de les últimes setmanes, i per tal de complir amb la normativa sanitària i de seguretat vigent, ens veiem obligats a suspendre la visita dels Reis Mags d'Orient al nostre barri prevista per al 5 de gener a la tarda». La intenció era que les famílies que volguessin que els Reis duguessin a les seves cases els regals per als seus fills s'apuntessin al local de l'associació al llarg d'aquesta setmana i el 28 de desembre i que el dia 5 de gener anessin a deixar els presents al casal cívic de 9 a 1 del migdia.

A l'associació de veïns també es poden anar a buscar les cartes per fer arribar als reis.