Una manresana establerta als Estats Units rep la vacuna Pfizer

La manresana Mònica Montero Fariña fa 27 anys que viu als Estats Units. És infermera de professió i diumenge a la tarda li van posar la vacuna Pfizer contra la covid, fet que la va convertir en una de les primeres persones de la ciutat on viu, Redlands, i de l'estat de Califònia, que s'han vacunat.

Montero va anar a estudiar als Estats Unitats l'any de les Olimpíades de Barcelona. Tenia 18 anys. Vivia amb els seus oncles, que quan es van retirar van tornar a Manresa. Ella s'hi va quedar, es va casar amb Brad Anderson, que és metge, i van tenir tres fills: la Rebecca, el Matthew i la Sophia. Redlands està situada a 96 quilòmetres de Los Angeles i hi viuen poc més de 70.000 persones.

Explica que a l'hospital on treballa han posat la vacuna a qui l'ha volguda perquè «no és obligatòria». A banda, tampoc no els en van arribar per a tots els treballadors. «N'hi ha 800 i han rebut 300 vacunes». A ella, que es va vacunar «per responsabilitat amb els altres», la hi va posar la seva cap i, passats 21 dies, rebrà la segona dosi. «No m'ha fet gens de mal. Al meu marit sí que li fa mal el braç, però jo no he notat res».

Després de vacunar-los, a la sala on estaven, on hi havia trenta persones, «ens van fer esperar vint minuts i cada cinc minuts passaven una infermera i un metge pacient per pacient per veure com estàvem. Només hi va haver una noia que va tenir una mica d'ansietat, però sense cap símptoma. Tots vam poder marxar».

Vacunacions a banda, la situació que dibuixa i la impotència que expressa com a professional de la salut recorda molt al que es va viure a casa nostra quan va esclatar la primera onada. «Molta gent no porta mascareta, molta viatja d'un estat a l'altre... El problema és que és un país tan gran que cada estat aplica unes lleis diferents. Com diu una expressió d'aquí: hi ha massa capitans per a tants pocs indis. En el nostre estat, el governador ens ha intentat fer quedar a casa però com que ell va anar a sopar amb 16 persones i es va saber... Jo treballo a l'hospital i no hi ha llits. Tot és ple. La maternitat l'obriran ara com una UCI. És una pena perquè si la gent es quedés a casa, però ara mateix [Regió7 hi va parlar dilluns a la nit; hi ha nou hores de diferència horària] estic passant per davant d'un centre comercial i és ple», una situació que s'ha accentuat amb la proximitat del Nadal.

En els 27 anys que fa que hi viu, la manresana afirma contundent que «no havia vist mai el país tan dividit com ara. No hi ha terme mig: o t'agrada Trump o l'odies». Ella el culpa directament de la situació. «Va dir que això no era important i quan va agafar la covid, com que va anar al millor hospital amb els millors metges, va anunciar que s'havia curat i que no n'hi havia per tant». Es lamenta que «gairebé em fa vergonya viure en aquest país. Com pot ser que als Estats Units estem passant el desembre el que vosaltres vau viure el març? Els hospitals estan plens, tens moltes amistats amb covid, la gent es mor i a la majoria, o no els importa o passen, llevat dels que estem treballant a l'hospital o de la gent que ho ha tingut o ha viscut alguna mort».

Com a mostra de la situació, aporta algunes dades. Dilluns, als comtats del sud de Califòrnia l'expansió del virus era la màxima. En concret, al de San Bernardino, on hi ha Redlands, hi havia 6.290 nous casos, 48 morts i més de 1.500 persones hospitalitzades.