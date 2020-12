Les obres a la resclosa dels Manresans en deixen a la vista elements antics

Les antigues travesses de fusta i l'estructura de pedres arrodonides pel pas dels anys. És el que ha permès veure l'actuació de millora que s'està portant a terme a la resclosa dels Manresans, a Balsareny, on comença el canal de la Sèquia. L'obra conservarà íntegrament aquests elements però els reforça perquè puguin durar molts anys més.

L'obra a la resclosa, amb un pressupost de més de 700.000 euros, és bàsica per garantir l'aigua a la ciutat i a mitja comarca. Com a conseqüència del temporal Glòria es va veure seriosament afectada. D'aquí la intervenció d'urgència que s'hi porta a terme, de la qual va donar compte el ple de l'Ajuntament de Manresa de l'octubre passat. Situada just a l'inici de la captació de l'aigua del riu Llobregat, al terme de Balsareny, l'actuació es tira endavant malgrat les crítiques rebudes d'ecologistes i Catalunya en Comú.

L'obra s'estima en 705.665 euros i es va contractar amb caràcter emergent a GrupMas. Es finança mitjançant una subvenció de l'Agència Catalana de l'Aigua de 313.595 euros i la part restant l'aporta la Junta de la Sèquia.

Arran dels aiguats provocats pel temporal Glòria del mes de gener, la resclosa de la Sèquia va patir danys importants. La resclosa té 128 metres de longitud i una alçada màxima de coronació de tres metres. La Sèquia abasteix 18 municipis de les comarques del Bages i el Moianès amb una població de 131.849 habitants.

Els danys es van definir com "importants" a la coronació de la resclosa i en el parament situat aigües amunt, que la van deixar en un estat "crític" i podien comportar "el seu trencament, en cas d'una nova avinguda d'aigües", segons l'informe municipal. Els aiguats se'n van endur pedres i lloses de formigó. Van malmetre la seva estructura i la van afeblir tant a la part superior, com a la del mur i a la part inferior per descalçament.

La reparació va començar a mitjan novembre amb una durada prevista de dos mesos.