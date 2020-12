Ambient nadalenc a les zones comercials malgrat la pandèmia

Malgrat la situació de pandèmia, les zones comercials de Manresa vivien aquest dijous un matí de molt ambient, propi d'aquests dies de festes i tal i com passa en altres anys durant el matí previ a la Nit de Nadal. Això s'ha traduït en moltes cues a l'exterior dels establiments, una situació provocada, en bona part, per els estrictes límits d'aforament al seu interior.

Les cues són especialment notables en establiments d'alimentació com supermercats, pastisseries i carnisseries on es fan les compres d'última per als àpats d'aquests dies de festes nadalenques.