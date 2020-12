Una residència de Manresa estrenarà la vacuna contra la covid-19 a la Catalunya Central aquest diumenge mateix

La primera persona en ser vacunada contra la covid-19 a la Catalunya Central serà un o una resident d'un geriàtric de Manresa i rebrà la injecció aquest diumenge mateix, 27 de desembre, coincidint amb l'inici de la campanya de vacunació a tot l'Estat i a tota la Unió Europea.

Segons ha pogut saber Regió7 de fonts del Servei Català de la Salut (CatSalut), la intenció és que aquesta primera vacunació que tindrà lloc a la capital del Bages sigui el tret de sortida simbòlic a la campanya a les comarques centrals. A partir de l'endemà, dilluns, els equips humans que s'han format per vacunar a avis, àvies i treballadors de les residències s'aniran desplaçant als centres per anar subministrant l'antídot a totes les persones. Aquest procés serà progressiu a mesura que vagin arribant les dosis i es pot allargar unes setmanes.

Cal recordar que la vacuna que es comença a repartir ara és la de Pizer-Biontech, per la qual fan falta dues injeccions per a cada persona. Es

Dissabte arribaran les 350.000 primeres dosis a l'Estat

Espanya ha escollit Guadalajara per administrar la primera dosi de la vacuna contra la covid-19 de tot l'Estat, segons va anunciar ahir el ministre de Sanitat, Salvador Illa, després del Consell Interterritorial de Salut. En el cas de Manresa no s'ha concretat encara la residència on es durà a terme i l'hora, tot i que serà posteriorment a l'acte que durà a terme Sanitat a Guadalajara.

Segons va explicar la Moncloa ahir, dissabte, 26 de desembre, arribaran a Castella-la Manxa les primeres 350.000 vacunes, com a part d'un programa d'enviaments de 12 setmanes durant les quals el govern preveu que l'Estat rebi 4,5 milions de dosis que s'administraran a 2,3 milions de persones. Des de Castella-la Manxa es distribuiran a totes les autonomies per poder començar a vacunar a partir del diumenge 27. «No és el final -va dir Illa-, però és el principi del final».