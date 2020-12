La rostisseria de la llista d'encàrrecs robada refà les seves comandes

La Rostisseria La Parada Nova de Manresa vivia ahir una jornada d'activitat frenètica després d'haver pogut refer la llista de comandes de Nadal de la llibreta que uns lladres es van emportar com a botí de l'establiment la nit de diumenge a dilluns.

A la botiga no han pogut recuperar la llibreta robada però al llarg de tot el dimecres, el telèfon va anar sonant després que els seus clients s'haguessin assabentat del robatori d'aquesta preuada llista d'encàrrecs, gràcies a la notícia que va publicar Regió7 aquest dimecres.

«Una clienta em va trucar dient que el seu marit havia llegit la notícia al diari i va tornar a fer la comanda», explicava ahir la propietària de la rostisseria, Maria López. Trucades similars a aquesta i també missatges a través del mòbil es van anar repetint fins que a la botiga van poder refer la llista amb la vintena d'encàrrecs que tenien per aquests dies.

Amb la tranquil·litat que finalment els seus clients tindran el seu plat a taula aquests dies, ahir, López també comentava que a part de refer la comanda, els clients també li traslladaven el seu suport, li donaven ànims i també es mostraven molt comprensius amb la situació que li ha generat el robatori que va patir la nit de diumenge a dilluns.

Tal com explicava dimecres aquest diari, López dilluns es va trobar la persiana de l'establiment forçada i de la botiga se li havien emportat la llibreta on tenia apuntats tots els encàrrecs per aquests dies i també li van robar algunes ampolles de vi i cava, la caixa, i gairebé tot el contingut d'un congelador on hi tenia espatlles de xai i cabrit i altra matèria prima per preparar els encàrrecs, que amb alguna excepció molt concreta, els proveïdors ja li han servit de nou.

Amb la llista refeta i amb el local bullint d'activitat, López estava ahir molt contenta d'haver pogut deixar enrera uns dies de patiment, sobretot, per la possibilitat que algun dels seus clients es pogués haver quedat sense la comanda del plat que preveia posar a taula per aquestes festes.