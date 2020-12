Leo Sánchez, de 87 anys, la primera vacunada de la Catalunya Central

Leo Sánchez de 87 anys ha estat la primera persona en rebre la vacuna contra la covid-19 a la Catalunya Central. És resident del geriàtric de la Font dels Capellans de Manresa, on en total 82 persones més seran vacunades aquest diumenge, repartits entre 45 residents i 37 treballadors. Les dosis que s'administren aquesta tarda han arribat a la residència manresana a la 1 del migdia, i les properes es començaran a distribuir a la regió sanitària a partir de dimarts. I és que les vacunes que s'han posat avui arreu del territori català han estat distribuïdes a residències públiques verdes i grans, per si hi ha algun problema i s'ha de fer aïllaments. Els vacunats al llarg de la jornada a la capital del Bages són residents i professionals de la residència assistida de la Font dels Capellans.

Per a poder vacunar en el geriàtrics de la regió central, s'han format tres equips de professionals que donaran cobertura a Bages-Berguedà, Anoia-Solsonès i Osona-Moianès. Els professionals es traslladaran en equips de dues persones a les residències per tal de facilitar el procés de vacunació i evitar la mobilitat dels usuaris. Les residències, per la seva banda, recullen els consentiments informats a les famílies per a la vacunació i preparen els espais de vacunació.

"No fa mal, no passa res. Ens hem de vacunar"

"No fa mal, no passa res. Ens hem de vacunar", amb aquestes paraules Leo Sánchez Hervás ha animat a la ciutadania a rebre les dosi contra el coronavirus. La dona s'ha mostrat molt contenta d'haver rebut la vacuna i sorpresa perquè no l'ha notada. "Jo pensava que seria més però no ho ha estat", ha confessat després de rebre la vacuna. La resident ha reconegut que li va fer més mal la vacuna de la grip que no pas la que ha rebut aquest diumenge. "No m'ho creia, ha estat un segon", ha afegit.

Amb 87 anys i dos anys com a resident al centre manresà, Sánchez Hervás ha explicat que durant la pandèmia es van viure moments de patiment al centre. "Quan hi va haver infectats, ens van canviar d'habitació i planta", ha expressat. La resident ha dit que es volia posar la vacuna contra la covid-19 i que des del centre se la va convidar a ser la primera de la Catalunya Central.

"L'esperàvem amb candeletes"

En aquest residència de Manresa les primeres en rebre la vacuna han estat Sánchez Herbás i la doctora del centre Maria José Andrés Egea. Posteriorment, s'ha iniciat la vacunació a altres treballadors i treballadores de la residència.

En concret, en aquesta primera fase s'han subministrat les 100 primeres dosis a la residència. A partir de dimarts s'anirà ampliant a tot el territori amb la prioritat de vacunar a les residències, tant als seus usuaris i usuàries com als professionals que hi treballen.

La gerent en funcions de la regió sanitària de la Catalunya Central, Teresa Sabater, ha celebrat que aquest diumenge és un dia "positiu". "Després d'aquests mesos de pandèmia ara ens dona la sensació que comencem a veure la llum al final del túnel", ha celebrat Sabater.

Tot i això la gerent en funcions ha alertat que encara queda molt feina per fer abans que es pugui donar la pandèmia per controlada. Això sí, ha aplaudit que sigui la primera vegada que es poden fer accions "proactives" per evitar la propagació de la covid-19. "És la vacuna que esperàvem amb candeletes", ha afegit.

En la mateixa línia, la infermera i coordinadora de l'equip mòbil a la Catalunya Central, Alba Arocas, ha celebrat que es comenci a lluitar contra el virus i no només es facin tasques de prevenció. Arocas ha explicat que la campanya de vacunació de la covid-19 serà diferent a d'altres més conegudes com la de la grip per les particularitats del producte.

Arocas ha indicat que per atendre les particularitats de la vacuna s'han dissenyat equips mòbils que aniran gestionant i adaptant la vacunació. Ha recordat que a la Unió Europea arribaran 6 vacunes diferents que arribaran a "comptagotes".

Cadascuna de les vacunes tindran lleugeres variacions que caldrà abordar. La infermera també ha recordat que no es podrà abaixar la guàrdia fins que s'assoleixi la vacunació al 90% de la població general.