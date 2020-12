Leo Sánchez, de 87 anys, la primera vacunada de la Catalunya Central

Leo Sánchez de 87 anys ha estat la primera persona en rebre la vacuna contra la covid-19 a la Catalunya Central. És resident del geriàtric de la Font dels Capellans de Manresa, on en total 82 persones més seran vacunades aquest diumenge, repartits entre 45 residents i 37 treballadors. Les dosis que s'administren aquesta tarda han arribat a la residència manresana a la 1 del migdia, i les properes es començaran a distribuir a la regió sanitària a partir de dimarts. I és que les vacunes que s'han posat avui arreu del territori català han estat distribuïdes a residències públiques verdes i grans, per si hi ha algun problema i s'ha de fer aïllaments. Els vacunats al llarg de la jornada a la capital del Bages són residents i professionals de la residència assistida de la Font dels Capellans.

Per a poder vacunar en el geriàtrics de la regió central, s'han format tres equips de professionals que donaran cobertura a Bages-Berguedà, Anoia-Solsonès i Osona-Moianès. Els professionals es traslladaran en equips de dues persones a les residències per tal de facilitar el procés de vacunació i evitar la mobilitat dels usuaris. Les residències, per la seva banda, recullen els consentiments informats a les famílies per a la vacunació i preparen els espais de vacunació.