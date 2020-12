Un terç dels estudiants de l'últim curs d'Infermeria de la FUB ja tenen feina

Un terç dels estudiants que fan el quart i últim curs del grau d'Infermeria a la Fundació Universitària del Bages (FUB-UManresa) treballen en centres sanitaris davant l'emergència de la covid i per la manca crònica que ja hi havia de professionals d'aquest àmbit. S'han acollit al que s'anomenen contractes d'auxili sanitari. No poden exercir com a infermeres i infermers com a tal perquè no tenen el títol, però sí fer tasques assistencials de suport sota la supervisió d'un professional.

En el cas de Manresa, 35 dels 109 estudiants que aquest curs acabaran el grau estan treballant. Ho fan a centres de la Fundació Althaia, de Sant Andreu Salut però també al Parc Taulí de Sabadell, a Can Ruti de Badalona i a l'Hospital de Martorell.

A la primera onada de la covid ja es van haver de contractar infermeres i infermers d'últim curs. Ara s'ha tornat a repetir. El dia 30 d'octubre passat el departament de Salut va emetre una resolució en la qual posava de manifest que hi havia una manca estructural de professionals sanitaris, i permetia contractar estudiants de darrer any. La mesura també s'aplica en altres especialitats com Medicina.

La directora dels estudis d'Infermeria de la FUB-UManresa, Carme Valiente, explica que el veritable problema és que manquen professionals. «Quan acabi la pandèmia continuarà fent falta personal perquè les ràtios són molt baixes. Ara s'ha posat tant al límit que durant uns quants anys serà complicat reposar aquesta mancança perquè un professional no es forma en quatre dies». Si s'han de formar més infermeres i infermers, «necessitem més recursos» i poder fer pràctiques perquè un dels problemes que tenim és disposar de llocs perquè tothom faci pràctiques», insisteix.

La universitat fa igualment seguiment dels estudiants que treballen perquè s'han d'avaluar. Una part de les hores de feina es computen com a pràctiques.

Aquesta situació ha coincidit amb un increment de la demanda per estudiar Infermeria. Al campus Vic de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya hi ha un grup més aquest curs, i al campus de Manresa hi han entrat 146 alumnes de nou accés davant dels 123 del curs passat. «Totes les facultats ho han fet. Veient que quedava gent fora i que el sistema necessita gent formada es va ampliar». A Manresa enguany amb una nota de tall de 6,7.

Segons Valiente, «amb aquests estudis recuperes el que inverteixes» perquè quan acabes tens feina. «Si t'agrada l'atenció a les persones, la solidaritat, o ajudar la gent, té atractiu. Hi ha un col·lectiu jove que els atrau i també estan motivats pel moment». Té un valor social. Una altra cosa és que hi hagi precarietat. «Qui fidelitzarà el personal seran aquells centres que ofereixen bones condicions de treball. Sobretot d'estabilitat contractual».