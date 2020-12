Dues nines, la Clara i el Cesc, fan costat als més necessitats

Les han batejat com Clara i Francesc pel convent de Santa Clara i per la casa de la infància Francesc d'Assís que hi ha al convent, respectivament. Es tracta de dues nines que fan a mà de cap a peus, i personalitzades amb el logo de les empreses, si cal, voluntàries de la Fundació del Convent de Santa Clara. La seva venda serveix per recaptar fons per als diferents projectes solidaris de l'entitat que lidera sor Lucía Caram.

Elisabet Cardil, una de les voluntàries que fan les nines, que també és la responsable del taller del convent de Santa Clara on ensenyen de cosir, de fer punt i d'arranjar i reciclar roba a les usuàries, explica que aquest Nadal n'han fet quaranta per a l'empresa Fibracat, que n'ha regalat una a cada treballador (20 de blanques i 20 de negres), i per a l'empresa Selba de Salelles. En aquest cas, 30. Costen 25 euros cada una.

La iniciativa va néixer fa dos anys, però n'han anat perfeccionant la confecció i ara ja en són unes expertes. A banda, comenta Cardil, encarregada de pintar les cares, també han col·laborat en la seva confecció persones alienes a la fundació. Dones que passen per davant del local Flor de Blat de la carretera de Vic, 181, on treballen, i que hi entren interessades pel que hi fan i per donar un cop de mà. És el cas de quatre magrebines que «ens van ajudar a fer totes les nines per a Fibracat, que és molta feina perquè s'ha de fer tot el farciment». I afegeix que «quan saben que el que fem està destinat a la fundació, hi volen col·laborar sempre».





Les voluntàries de la fundació fan altres manualitats: «Pintem, restaurem mobles...». De cara al Nadal han fet mitjons per encàrrec per penjar i altres articles fets a mà. N'hi ha que dominen el ganxet, d'altres la llana... Cardil ha fet un camí de taula pintat a mà.

A més a més, aquesta setmana han presentat un conte adreçat als més petits de casa on han convertit les dues nines en protagonistes d'una història que serveix per parlar del valor de la solidaritat. Costa deu euros i també es pot comprar al local Flor de Blat. Els dibuixos són obra d'Èlia Gámiz Pinyot. Cardil comenta que no descarten publicar-ne un altre per Sant Jordi on s'expliqui un altre valor.

La nina sempre és de la mateixa mida i «li anem canviant els vestits. Treballem amb el que ens dona la gent i fins i tot algunes fàbriques tèxtils: roba, llana, fils...». De moment obren els dilluns i els dijous a la tarda, si bé aquestes darreres setmanes han fet més hores per donar a l'abast.