«Estic bé i ni he notat la punxada»

«Ja està?», va preguntar Leo Sánchez un cop li van posar la vacuna contra la covid-19. No va notar la punxada i va quedar del tot satisfeta perquè, tal com va explicar tot just després de rebre la primera dosi, en tenia ganes. Aquesta aragonesa de naixement, i catalana d'adopció, es va convertir ahir en la primera vacunada de la Catalunya Central en un dia que es va viure, en el conjunt del país i dels estats de la Unió Europea, com la primera jornada en què, per fi, es va fer un pas decisiu per vèncer el virus. Ahir a la tarda es van vacunar 82 persones, entre usuaris i treballadors de la residència de la Font dels Capellans de Manresa.

«Estic molt bé i molt contenta. No ha estat res», va afirmar Leo Sánchez, i tot seguit es va posar a riure. Fa uns dies li van proposar de vacunar-se i la seva resposta va ser «i tant!», perquè així podria ser immune a l'atac del coronavirus. «En cap moment he tingut por perquè ja fa més de 20 anys que em vacuno contra la grip. La veritat és que aquesta fa menys mal que l'altra, i el cert és que no he notat la punxada», deia ahir enmig de l'expectació que va generar el moment que li injectaven la primera dosi. «Animo tothom que es vacuni perquè no passa res», ressaltava.

Aquesta aragonesa de 87 anys en fa dos que és usuària de la residència de la Font dels Capellans de Manresa. Anteriorment havia estat en un altre geriàtric de la comarca un parell d'anys. Sánchez va anar a viure a Barcelona de ben petita, fa 72 anys, i en fer-se gran es va casar. Arran del matrimoni va tenir tres fills, dos nens i una nena, i es va separar del marit ja de gran, als 70 anys, moment en què va vendre el pis que tenia a Barcelona per anar a viure a la capital del Bages, on resideix la seva filla i les netes. Són les quatre pinzellades que va explicar de la seva biografia un cop va rebre l'aplaudiment de tots els que l'observaven atentament ahir a la tarda.

A Sánchez li agrada pintar, i mentre ho fa parla amb altres usuaris de la residència, i la pandèmia és un tema que monopolitza les converses entre els avis. Darrerament, és clar, la vacuna centra l'atenció. «Alguns tenen por, i d'altres no. Ara que me l'he posada no en tindran, és clar!», exclamava. Pocs han tingut por de la vacuna en el geriàtric manresà, i és que dels 51 usuaris, un total de 45 van rebre la primera dosi ahir a la tarda. Ara, hauran d'esperar 21 dies per a la segona, i definitiva. Es tracta de vacuna Pfizer, tot i que les autoritats sanitàries esperen la que ha desenvolupat la farmacèutica Moderna a mitjan gener, convertint-se en un altre escut protector contra el virus. A més, 37 treballadors de la residència també es van posar la vacuna ahir.

La doctora María José Andrés, metge del Centre d'Atenció Primària de les Bases de Manresa i que treballava des de fa 12 anys a la residència de la Font dels Capellans, va ser la segona persona que es va vacunar a la Catalunya Central. Li saltaven les llàgrimes. Com a apassionada de la història, i sobretot de l'evolució de la medicina, no es va d'estar de recordar que «des de fa més de dos segles les vacunes eviten la propagació de malalties infeccioses», i va ser el metge anglès Edward Jenner el pioner que va desenvolupar-ne per la seva particular lluita contra la verola l'any 1796.

Per a una amant de la història mèdica, rebre la vacuna contra la pandèmia més temible del segle XXI tenia un punt d'emoció. «Estic molt esperançada. Ho visc així, i penso que és molt important. Ho dic per convicció», afirmava ahir a la tarda.

La facultativa va recordar també com les residències d'avis han estat greument castigades des que el virus va arribar aquí i va irrompre a la vida de tothom, i va incidir que no s'ha d'abaixar la guàrdia perquè el geriàtric de la Font dels Capellans, tot i esquivar el virus els primers mesos de la pandèmia, va tenir un brot en la segona onada. «Al principi en vam sortir airosos, però després 12 residents es van infectar i dos van morir després de ser derivats a l'hospital», explicava Andrés. Va afegir que no va sentir ni la punxada. «Em poso la de la grip i la noto, però en aquesta no he sentit res. És possible que molts dels que ens la posem notem alguns símptomes, però això no indica res dolent. Esperem que s'animi molta gent perquè és un bé per a la societat», afegia. Va reconèixer que entre els avis usuaris n'hi havia «algun de reticent», i que ella mateixa s'ha encarregat de convèncer-lo.

La primera fase de la vacunació, que se centrarà en residències de gent gran, de salut mental i de discapacitats -i al personal que hi treballa-, acabarà a mitjan o a final de febrer. Llavors hi haurà una segona ronda de vacunacions entre els professionals mèdics de primera línia dels hospitals. I així s'anirà fent esglaonadament entre diferents grups de població, excloent els menors de 16 anys, embarassades i dones en període de lactància. L'objectiu és aconseguir la immunitat de grup.