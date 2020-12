Sant Egidi porta àpats i regals a domicili o fa petites trobades amb 320 persones vulnerables a Manresa

"Aquest Nadal és molt negre per a molta gent. M'heu fet acabar bé un any que ha estat molt dolent. Us ho agreixo de tot cor. Aquest és el millor regal que podia imaginar". Aquestes són les paraules que va dir un dels ancians del Barri Antic visitats per la Comunitat de Sant Egidi a Manresa el dia de Nadal.

Més de tres-centes vint persones, entre ancians, refugiats, infants i llurs famílies en situació de vulnerabilitat, han viscut el Nadal a Manresa amb la Comunitat de Sant Egidi, d'una manera ben especial i diferent respecte els altres anys.

Enguany les trobades de Nadal han consistit en visites a les cases d'ancians que han rebut l'àpat nadalenc envasat individualment i un regal personal, visites a les cases de famílies vulnerables amb infants que han rebut lots de nadal i regals, trobades en petits grups a la Casa de la Pau (seu de la Comunitat de Sant Egidio) on es va fer un breu moment de trobada amb el lliurament dels presents nadalencs.

Els més joves van poder felicitar el Nadal (des del carrer i amb pancartes i salutacions) als ancians que viuen a la residència.

Aquesta ha estat la manera de celebrar el Nadal en un context marcat per les restriccions generades per la Covid19. A Manresa ha estat possible gràcies a la col·laboració de més de 150 voluntaris que els dies previs i el mateix dia de Nadal han cuinat, encapsat, embolicat i repartit tots aquests presents nadalencs.

Arreu del món Sant'Egidio ha desenvolupat iniciatives semblants per tal que aquest Nadal fos un Nadal per a tothom. Es poden veure imatges d'aquestes celebracions nadalenques clicant aquí.

Arreu del món un primer càlcul permet veure que aquest any, per efecte de la pandèmia que ha empobrit una part significativa de la població, hem arribat a moltes més persones: a Itàlia, més de les 60 mil que van participar l'any passat, i més de 240 mil a la resta d'Europa, a Àsia, a Àfrica i a Amèrica Llatina, afectades igualment per la crisi.



Però si d'una banda ha augmentat la pobresa, de l'altra ha crescut la solidaritat: molts voluntaris s'han unit a la Comunitat aquests mesos de covid-19 i per Nadal, sobretot joves. Per a la Comunitat de Sant Egidi és un fet important perquè, una vegada superada la pandèmia, "puguem veure un renaixement, que tots esperem que arribi aviat".

També hi ha hagut una gran participació en la campanya solidària de donatius per regalar el Nadal a qui és pobre i fràgil, que s'ha fet fins el 28 de desembre. Els propers dies, i durant tot el període de Nadal, estan previstos nous repartiments de regals a diferents ciutats. La Comunitat reitera els seus millors desitjos per a aquest #Nadalperatothom.